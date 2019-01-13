"Не доверяем": люди в панике из-за пожара на химзаводе в Калуше

В субботу, 12 января, поздно вечером вблизи города Калуш вспыхнуло предприятие "Карпатнефтехим". Загорелось в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. Пламя было настолько мощным, что его было видно в окрестных селах.

"По прибытии на место было установлено, что происходит факельное горение системы трубопровода на площади около четырех квадратных метров. Инженерно-техническим персоналом в 21:15 осуществлено перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку", – сказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

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В трубопроводе загорелся пирогаз. Более часа огонь нельзя было тушить. Впоследствии пожарные взялись за охлаждение соседних зданий, чтобы пламя не перекинулось еще и туда. Два с половиной часа, более сотни пожарных и 20 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось 13 января. К счастью, люди не пострадали.

"Для паники оснований сейчас нет. Все находится под контролем. Может снова будет пожар – это все технические вопросы", – пояснил начальник отдела Лабораторного центра Минздрава Юрий Здоровый.

Сами же выбросы не ядовиты, успокоили местные власти, ведь этот газ при горении превращается в сажу. Однако некоторые горожане словам чиновников не доверяют.

Из официальных источников никогда не говорят: "Хана! Калушане, бегите, потому что здесь химия". Все говорят: "Спите спокойно, все хорошо, под контролем". Но люди полностью не доверяют. Работники из соседнего завода говорят, что у них неделю назад был пожар, а несколько дней назад был очень сильный грохот на том заводе,

– рассказал житель города Калуш Сергей Моспан.

"Примерно пять лет объект не эксплуатировался, находился в стадии заморозки, капитальных ремонтов, технических обслуживаний. Вероятно, что за это время прошла коррозия и деформация металлических конструкций. Источником зажигания могла послужить искра", – отметил исполняющий обязанности начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

Однако, по информации наших источников, оборудование так и не заменили, оно уже давно устарело, ведь работает более 30 лет, что в три раза больше предусмотренного срока.

Что известно о химзаводе "Карпатнефтехим"?​ Завод "Карпатнефтехим" возобновил свою работу в июне 2017 года после пятилетнего простоя. Там, в частности, производили этилен, полиэтилен и винилхлорид. В сентябре 2012 года работу завода временно остановили, мол, из-за неблагоприятной ситуации на рынке нефтепродуктов. До 2017 года контрольный пакет акций принадлежал российской компании "Лукойл". И уже потом часть завода купил бизнесмен Игорь Шуцкий.