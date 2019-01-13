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      "Не доверяем": люди в панике из-за пожара на химзаводе в Калуше

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      В субботу, 12 января, поздно вечером вблизи города Калуш вспыхнуло предприятие "Карпатнефтехим". Загорелось в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. Пламя было настолько мощным, что его было видно в окрестных селах.

      "По прибытии на место было установлено, что происходит факельное горение системы трубопровода на площади около четырех квадратных метров. Инженерно-техническим персоналом в 21:15 осуществлено перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку", – сказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

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      В трубопроводе загорелся пирогаз. Более часа огонь нельзя было тушить. Впоследствии пожарные взялись за охлаждение соседних зданий, чтобы пламя не перекинулось еще и туда. Два с половиной часа, более сотни пожарных и 20 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось 13 января. К счастью, люди не пострадали.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️Пожежу на “Карпатнафтохімі” повністю ліквідовано — Василь Микитин️ ⠀ За словами посадовця, пожежу в корпусі 425 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва “Етилену та поліетилену ТзОВ "Карпатнафтохім" на вул. Промислова, яка розпочалася вчора о 21.08, повністю ліквідовано, інформують "Вікна". ⠀ Рятувальники з Галича, Долини, Івано-Франківська, Рожнятова, Войнилова і Бурштина повертаються в місця постійного перебування, зазначив начальник Калуського МРВ УДСНС Василь Микитин. ⠀ На екстреному засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій укотре наголосили: небезпеки для калушан немає, жодна людина не постраждала. ️Ліквідація тривала 14 годин. ⠀ Більше на сайті www.vikna.if.ua ⠀ #вікна_калуш #пожежа_карпатнафтохім #vikna_kalushnews

      Допис, поширений Vikna.Kalush_news (@vikna.kalush.news)

      "Для паники оснований сейчас нет. Все находится под контролем. Может снова будет пожар – это все технические вопросы", – пояснил начальник отдела Лабораторного центра Минздрава Юрий Здоровый.

      Сами же выбросы не ядовиты, успокоили местные власти, ведь этот газ при горении превращается в сажу. Однако некоторые горожане словам чиновников не доверяют.

      Из официальных источников никогда не говорят: "Хана! Калушане, бегите, потому что здесь химия". Все говорят: "Спите спокойно, все хорошо, под контролем". Но люди полностью не доверяют. Работники из соседнего завода говорят, что у них неделю назад был пожар, а несколько дней назад был очень сильный грохот на том заводе,
      – рассказал житель города Калуш Сергей Моспан.

      "Примерно пять лет объект не эксплуатировался, находился в стадии заморозки, капитальных ремонтов, технических обслуживаний. Вероятно, что за это время прошла коррозия и деформация металлических конструкций. Источником зажигания могла послужить искра", – отметил исполняющий обязанности начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

      Однако, по информации наших источников, оборудование так и не заменили, оно уже давно устарело, ведь работает более 30 лет, что в три раза больше предусмотренного срока.

      Что известно о химзаводе "Карпатнефтехим"?​ Завод "Карпатнефтехим" возобновил свою работу в июне 2017 года после пятилетнего простоя. Там, в частности, производили этилен, полиэтилен и винилхлорид. В сентябре 2012 года работу завода временно остановили, мол, из-за неблагоприятной ситуации на рынке нефтепродуктов. До 2017 года контрольный пакет акций принадлежал российской компании "Лукойл". И уже потом часть завода купил бизнесмен Игорь Шуцкий.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Полиция ГСЧС Пожар Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 канал
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