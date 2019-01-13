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      "Не довіряємо": люди в паніці через пожежу на хімзаводі у Калуші

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      У суботу, 12 січня, пізно ввечері поблизу міста Калуш спалахнуло підприємство "Карпатнафтохім". Зайнялося в одному з цехів, де виробляють етилен та поліетилен. Полум'я було настільки потужним, що його було видно у навколишніх селах.

      "По прибутті на місце було встановлено, що відбувається факельне горіння системи трубопроводу на площі близько чотирьох метрів квадратних. Інженерно-технічним персоналом о 21:15 здійснено перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку", – сказала речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

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      У трубопроводі зайнявся пірогаз. Понад годину вогонь не можна було гасити. Згодом пожежники взялися за охолодження сусідніх будівель, аби полум'я не перекинулося ще й туди. Дві з половиною години, понад сотня пожежників та 20 одиниць техніки. Ліквідувати пожежу вдалося 13 січня. На щастя, люди не постраждали. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️Пожежу на “Карпатнафтохімі” повністю ліквідовано — Василь Микитин️ ⠀ За словами посадовця, пожежу в корпусі 425 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва “Етилену та поліетилену ТзОВ "Карпатнафтохім" на вул. Промислова, яка розпочалася вчора о 21.08, повністю ліквідовано, інформують "Вікна". ⠀ Рятувальники з Галича, Долини, Івано-Франківська, Рожнятова, Войнилова і Бурштина повертаються в місця постійного перебування, зазначив начальник Калуського МРВ УДСНС Василь Микитин. ⠀ На екстреному засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій укотре наголосили: небезпеки для калушан немає, жодна людина не постраждала. ️Ліквідація тривала 14 годин. ⠀ Більше на сайті www.vikna.if.ua ⠀ #вікна_калуш #пожежа_карпатнафтохім #vikna_kalushnews

      Допис, поширений Vikna.Kalush_news (@vikna.kalush.news)

      "Для паніки підстав зараз немає. Все перебуває під контролем. Може знову буде пожежа – це все технічні питання", – пояснив начальник відділу Лабораторного центру МОЗ Юрій Здоровий.

      Самі ж викиди не отруйні, заспокоїла місцева влада, адже цей газ під час горіння перетворюється на сажу. Проте деякі містяни словам чиновників не довіряють.

      З офіційних джерел ніколи не говорять: "Хана! Калушани, тікайте, бо тут хімія". Всі кажуть: "Спіть спокійно, все добре, під контролем". Але люди повністю не довіряють. Працівники з сусіднього заводу кажуть, що у них тиждень тому була пожежа, а кілька днів тому був дуже сильний гуркіт на тому заводі,
      – розповів житель міста Калуш Сергій Моспан.

      "Приблизно п'ять років об’єкт не експлуатувався, перебував у стадії замороження, капітальних ремонтів, технічних обслуговувань. Імовірно, що за цей період часу пройшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра", – зазначив виконувач обов'язків начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

      Однак, за інформацією наших джерел, обладнання так і не замінили, воно вже давно застаріло, адже працює понад 30 років, що втричі більше за передбачений термін. 

      Що відомо про хімзавод "Карпатнафтохім"? Завод "Карпатнафтохім" відновив свою роботу у червні 2017 року після п'ятирічного простою. Там, зокрема, виробляли етилен, поліетилен та вінілхлорид. У вересні 2012 року роботу заводу тимчасово зупинили, мовляв, через несприятливу ситуацію на ринку нафтопродуктів. До 2017 року контрольний пакет акцій належав російській компанії "Лукойл". І вже згодом частину заводу купив бізнесмен Ігор Шуцький.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Пожежа ДСНС Поліція
      Джерело: 24 канал
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