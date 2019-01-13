"Не довіряємо": люди в паніці через пожежу на хімзаводі у Калуші

У суботу, 12 січня, пізно ввечері поблизу міста Калуш спалахнуло підприємство "Карпатнафтохім". Зайнялося в одному з цехів, де виробляють етилен та поліетилен. Полум'я було настільки потужним, що його було видно у навколишніх селах.

"По прибутті на місце було встановлено, що відбувається факельне горіння системи трубопроводу на площі близько чотирьох метрів квадратних. Інженерно-технічним персоналом о 21:15 здійснено перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку", – сказала речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

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У трубопроводі зайнявся пірогаз. Понад годину вогонь не можна було гасити. Згодом пожежники взялися за охолодження сусідніх будівель, аби полум'я не перекинулося ще й туди. Дві з половиною години, понад сотня пожежників та 20 одиниць техніки. Ліквідувати пожежу вдалося 13 січня. На щастя, люди не постраждали.

"Для паніки підстав зараз немає. Все перебуває під контролем. Може знову буде пожежа – це все технічні питання", – пояснив начальник відділу Лабораторного центру МОЗ Юрій Здоровий.

Самі ж викиди не отруйні, заспокоїла місцева влада, адже цей газ під час горіння перетворюється на сажу. Проте деякі містяни словам чиновників не довіряють.

З офіційних джерел ніколи не говорять: "Хана! Калушани, тікайте, бо тут хімія". Всі кажуть: "Спіть спокійно, все добре, під контролем". Але люди повністю не довіряють. Працівники з сусіднього заводу кажуть, що у них тиждень тому була пожежа, а кілька днів тому був дуже сильний гуркіт на тому заводі,

– розповів житель міста Калуш Сергій Моспан.

"Приблизно п'ять років об’єкт не експлуатувався, перебував у стадії замороження, капітальних ремонтів, технічних обслуговувань. Імовірно, що за цей період часу пройшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра", – зазначив виконувач обов'язків начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

Однак, за інформацією наших джерел, обладнання так і не замінили, воно вже давно застаріло, адже працює понад 30 років, що втричі більше за передбачений термін.

Що відомо про хімзавод "Карпатнафтохім"? Завод "Карпатнафтохім" відновив свою роботу у червні 2017 року після п'ятирічного простою. Там, зокрема, виробляли етилен, поліетилен та вінілхлорид. У вересні 2012 року роботу заводу тимчасово зупинили, мовляв, через несприятливу ситуацію на ринку нафтопродуктів. До 2017 року контрольний пакет акцій належав російській компанії "Лукойл". І вже згодом частину заводу купив бізнесмен Ігор Шуцький.