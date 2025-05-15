Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: мапа DeepState

У ніч на 15 травня аналітики оновили свою мапу бойових дій.

Ворог окупував Нове, а також просунувся у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки,

– зазначили в DeepState.

Зауважимо, селище Нове входить до Лиманської територіальної громади Донецької області.

Росіяни окупували Нове: дивіться на карті

Агресор просунувся в Часовому Яру: дивіться на карті

Окупанти мали певні успіхи в Малинівці. Це село Гродівської громади Покровського району Донецької області. Відстань до Покровська становить близько 20 кілометрів.

Просування ворога в Малинівці: дивіться на карті

Також росіяни просунулися біля Нової Полтавки. Це село Іллінівської громади Краматорського району Донецької області. До райцентру – близько 28 кілометрів.

Окупанти мали успіхи біля Нової Полтавки: дивіться на карті