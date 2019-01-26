Не Коломойским единым: кем еще из украинских олигархов интересовалось ФБР

Игорь Коломойский – не первый украинский олигарх, которым заинтересовались правоохранительные органы США. Интерес к нашим делам они проявляют, только когда есть нарушение американских законов. Обычно, это отмывание средств в США путем покупки недвижимости.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко.

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"Первым и единственным громким делом стало дело Павла Лазаренко, который был задержан двадцать лет назад, в феврале 1999 года в аэропорту Нью-Йорка и попросил о политическом убежище, но вместо защиты американского государства получил приговор о 8 лет тюрьмы", – рассказал нардеп.

Лазаренко признали виновным в вымогательстве и отмывании денег, полученных от его партнера Петра Кириченко. В общем, тогда американцы насобирали доказательств, что Лазаренко получил откатов на сумму свыше 250 миллионов долларов, и примерно 100 миллионов были заплачены Юлией Тимошенко, но часть эпизодов не удалось подкрепить допросами в России, поэтому их сняли с рассмотрения,

– сказал Лещенко.

По его словам, второй влиятельный украинский олигарх, который попал на радары спецслужб США – это Дмитрий Фирташ, которому предъявлено обвинение во взяточничестве и формировании преступной группировки.



Дмитрий Фирташ

"По данным ФБР, Фирташ с помощью взяток договорился с властями Индии о добыче титана, подкупив премьер-министра штата Андхра-Прадеша, а продукцию предложил авиастроительной компании Boeing", – подчеркнул народный депутат.

"США заинтересовались "индийскими" делами украинского олигарха. Фирташа задержали пять лет назад в Вене с целью экстрадиции в США, но с помощью судебных обжалований ему удается до сих пор блокировать выдачу американцам", – добавил Сергей Лещенко.

Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 25 января: