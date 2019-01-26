Не Коломойським єдиним: ким ще з українських олігархів цікавилось ФБР

Ігор Коломойський – не перший український олігарх, яким зацікавилися правоохоронні органи США. Інтерес до наших справ вони проявляють лише коли є порушення американських законів. Зазвичай, це відмивання коштів у США шляхом купівлі нерухомості.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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"Першою та єдиною гучною справою стала справа Павла Лазаренка, який був затриманий двадцять років тому, в лютому 1999 році в аеропорту Нью-Йорка та попросив про політичний притулок, але замість захисту американської держави отримав вирок про 8 років тюрми", – розповів нардеп.

Лазаренка визнали винним у вимаганні та відмиванні грошей, отриманих від свого партнера Петра Кириченка. Загалом, тоді американці назбирали доказів, що Лазаренко отримав відкатів на суму понад 250 мільйонів доларів, і приблизно 100 мільйонів були заплачені Юлією Тимошенко, але частину епізодів не вдалося підкріпити допитами в Росії, тому їх було знято з розгляду,

– сказав Лещенко.

За його словами, другий впливовий український олігарх, який потрапив на радари спецслужб США – це Дмитро Фірташ, якому пред'явлено обвинувачення у хабарництві та формуванні злочинного угрупування.



Дмитро Фірташ

"За даними ФБР, Фірташ за допомогою хабарів домовився з владою Індії про видобуток титану, підкупивши прем'єр-міністра штату Андхра-Прадеш, а продукцію запропонував авіабудівній компанії Boeing",– наголосив народний депутат.

"США зацікавились "індійськими" справами українського олігарха. Фірташа було затримано п'ять років тому у Відні з метою екстрадиції до США, але за допомогою судових оскаржень йому вдається досі блокувати видачу американцям", – додав Сергій Лещенко.

Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 25 січня: