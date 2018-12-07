14:20
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Не накачивайте регион оружием": Беларусь предостерегла Европу перед новой эскалацией

      141 Читати новину українською
      Беларусь призвала Европу предупредить эскалацию конфликта у своих границ
      Беларусь призвала Европу предупредить эскалацию конфликта у своих границ / Фото из открытых источников

      Страны ОБСЕ должны остановить "накачку" региона летальным оружием, чтобы не провоцировать эскалацию конфликтов в Европе. В Беларуси считают, что организации не удается решать конфликты – они могут разгореться даже из маленькой искры".

      Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет БЕЛТА.

      Читайте также: "Пришлось просить прощения у хозяина": как Лукашенко и Путин разругались из-за газа

      Так, белорусский министр утверждает, что размещение оружия "отнюдь не способствует" общей безопасности.

      Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачке нашего региона летальным оружием. Это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности,
      – сказал он.

      Макей отмечает, что конфликты в регионе ОБСЕ могут возникать даже из маленькой искры".

      "Мы не должны быть фаталистами, когда речь идет о разрешении конфликтов, которые могут привести к человеческим жертвам, когда даже маленькая искра может вызвать большой пожар", — подчеркнул министр.

      Также глава внешнеполитического ведомства считает, что организации не удалось решить конфликты в Европе — наоборот, они разгораются с новой силой.

      К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.

      Теги: Новости политики ОБСЕ Европа Оружие Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Starbucks не будет открывать кафе в Украине: известна причина
       11 сентября , 16:58
      Путин: Я не делаю разницы между украинцами и россиянами, это один народ
       16 апреля 2015 , 14:00 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук