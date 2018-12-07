"Не накачивайте регион оружием": Беларусь предостерегла Европу перед новой эскалацией

Страны ОБСЕ должны остановить "накачку" региона летальным оружием, чтобы не провоцировать эскалацию конфликтов в Европе. В Беларуси считают, что организации не удается решать конфликты – они могут разгореться даже из маленькой искры".

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет БЕЛТА.

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Так, белорусский министр утверждает, что размещение оружия "отнюдь не способствует" общей безопасности.

Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачке нашего региона летальным оружием. Это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности,

– сказал он.

Макей отмечает, что конфликты в регионе ОБСЕ могут возникать даже из маленькой искры".

"Мы не должны быть фаталистами, когда речь идет о разрешении конфликтов, которые могут привести к человеческим жертвам, когда даже маленькая искра может вызвать большой пожар", — подчеркнул министр.

Также глава внешнеполитического ведомства считает, что организации не удалось решить конфликты в Европе — наоборот, они разгораются с новой силой.

К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.