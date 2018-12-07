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      "Не накачуйте регіон зброєю": Білорусь застерегла Європу перед новою ескалацією

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      Білорусь закликала Європу попередити ескалацію конфлікту біля своїх кордонів
      Білорусь закликала Європу попередити ескалацію конфлікту біля своїх кордонів / Фото з відкритих джерел

      Країни ОБСЄ повинні зупинити "накачування" регіону летальним зброєю, щоб не провокувати ескалацію конфліктів в Європі. У Білорусі вважають, що організації не вдається вирішувати конфлікти – вони можуть розгорітися навіть "з маленької іскри".

      Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, пише БЕЛТА.

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      Так, білоруський міністр стверджує, що розміщення зброї "аж ніяк не сприяє" загальній безпеці.

      Ми повинні припинити думати про створення нових військових баз і накачування нашого регіону летальною зброєю. Це аж ніяк не сприяє зміцненню загальної безпеки,
      – сказав він.

      Макей наголошує, що конфлікти в регіоні ОБСЄ можуть виникати навіть "з маленької іскри".

      "Ми не повинні бути фаталістами, коли мова йде про вирішення конфліктів, що можуть призвести до людських жертв, коли навіть маленька іскра може викликати велику пожежу", — підкреслив міністр.

      Також глава зовнішньополітичного відомства вважає, що організації не вдалося вирішити конфлікти в Європі — навпаки, вони розпалюються з новою силою.

      До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь.

      Теги: Новини політики ОБСЄ Новини Білорусі Зброя Європа
      Джерело: 24 Канал
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