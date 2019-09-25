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      Не обманываем людей, – Кулеба об обещаниях и вступлении в ЕС и НАТО

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      Кулеба назвал шаги к сближению с ЕС и НАТО
      Кулеба назвал шаги к сближению с ЕС и НАТО / Фото из Facebook

      Для того, чтобы стать нужной для Европы, Украина должна максимально сильно интегрировать свою экономику. В то же время Вооруженные Силы Украины должны быть неотъемлемой частью сектора безопасности НАТО.

      Первый шаг – усиление экономики для того, чтобы получать выгоду. Об этом сказал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии 24 каналу.

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      Кулеба подчеркнул, что с экономикой Европейского Союза Украина будет сильнее.

      Это очень развитый рынок – и он нам нужен. Также (надо – 24 канал), чтобы компании и бизнесмены из Европейского Союза чувствовали себя, как дома,
      – добавил он.

      По словам вицепремьера, второй шаг – открытие максимального количества каналов межчеловеческой коммуникации.

      "Это для того, чтобы украинец в странах ЕС чувствовал себя европейцем и его воспринимали, как своего. И наоборот – чтобы немец, француз, итальянец, приезжая в Киев, в Харьков, в Одессу, в Херсон, чувствовал себя в Европе. Чтобы он видел вокруг Европу, чтобы ему было удобно и приятно", – сказал Кулеба.

      Он подчеркнул, что на стыке этих двух элементов Украина неизбежно попадает в Европейский Союз. Взамен, по мнению Кулебы, в сфере обороны и НАТО ситуация немного проще.

      Мы должны сделать украинские вооруженные силы и украинский сектор неотъемлемой частью натовского. Одни стандарты, одна философия обороны и безопасности. Тогда все сработает,
      – считает вице-премьер.

      При этом Кулеба подчеркивает, что этот путь может занять время, однако "он честный и эффективный".

      "Тот путь, которым мы шли к этому, я называю еврокомунизмом. Когда люди строили коммунизм и обещали, что через 5 лет вы заживете, все будет хорошо классно. Так и нам обещали – вступим в НАТО через год, через 5, через 10", – отметил он.

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      Конечная цель у нас прописана в конституции Украины. Не строим коммунизм, не повторяем ошибки, не обманываем людей, а просто делаем свою работу, – подчеркнул Кулеба.

      Отметим, недавно неожиданное заявление об отношениях с Альянсом сделала член парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности в Украине Ирина Верещук. По ее мнению, Украину в НАТО никто не ждет, поэтому следует в целом изменить подход к членству в этой организации.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Что значат изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз НАТО Евроинтеграция Дмитрий Кулеба
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