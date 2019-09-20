Мы идем в НАТО: Пристайко рассказал когда Украина получит План действий относительно членства

Министр иностранных дел Вадим Пристайко напомнил о праве Украины требовать членства в НАТО. Но для этого нужно выполнить немало заданий.

Глава МИД в интервью "Европейской правде" рассказал о двух подходах в переговорах с НАТО о предоставлении Плана действий относительно членства (ПДЧ).

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Первый подход – говорить в каждом общении с Альянсом: "Доброе утро, дайте ПДЧ", а потом: "Добрый вечер, дайте ПДЧ". Есть те, кто считает, что это эффективно, поскольку мы постоянно заявляем о своем стремлении к ПДЧ. И есть, кстати, правда в их словах,

– сказал Пристайко.

Другой подход предусматривает проведение стандартизации, реформирования и улучшения взаимной совместимости, что позволит в определенное время заявить НАТО о полной готовности выполнения ПДЧ.

По словам Пристайко, уже сейчас можно легитимно требовать членства в НАТО, поскольку Украина – европейская демократия. Кроме того, он считает, что Киев может сделать вклад в общую евроатлантическую безопасность.

Вместе с тем, существует препятствие, на которое Украине трудно будет повлиять.

Когда мы уже 100 раз попросили и нам 100 раз сказали "нет", то лидер должен принять решение – мы 101-й раз спрашиваем или ждем создания ситуации, при которой этот вопрос будет выглядеть более уместным,

– подчеркнул министр.

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Отметим, свой первый зарубежный визит Президент Украины Владимир Зеленский совершил в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Находясь с визитом в ЕС, Зеленский на каждой встрече подчеркивал, что Украина будет продолжать свой путь вступления в Евросоюз и НАТО.

Что такое НАТО? Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность.



Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.



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