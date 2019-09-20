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      Мы идем в НАТО: Пристайко рассказал когда Украина получит План действий относительно членства

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      Вадим Пристайко и Йенс Столтенберг
      Вадим Пристайко и Йенс Столтенберг / UKR Mission to NATO

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко напомнил о праве Украины требовать членства в НАТО. Но для этого нужно выполнить немало заданий.

      Глава МИД в интервью "Европейской правде" рассказал о двух подходах в переговорах с НАТО о предоставлении Плана действий относительно членства (ПДЧ).

      Актуально: Новый министр обороны Загороднюк рассказал как внедрять стандарты НАТО в украинской армии

      Первый подход – говорить в каждом общении с Альянсом: "Доброе утро, дайте ПДЧ", а потом: "Добрый вечер, дайте ПДЧ". Есть те, кто считает, что это эффективно, поскольку мы постоянно заявляем о своем стремлении к ПДЧ. И есть, кстати, правда в их словах,
      – сказал Пристайко.

      Другой подход предусматривает проведение стандартизации, реформирования и улучшения взаимной совместимости, что позволит в определенное время заявить НАТО о полной готовности выполнения ПДЧ.

      По словам Пристайко, уже сейчас можно легитимно требовать членства в НАТО, поскольку Украина – европейская демократия. Кроме того, он считает, что Киев может сделать вклад в общую евроатлантическую безопасность.

      Вместе с тем, существует препятствие, на которое Украине трудно будет повлиять.

      Когда мы уже 100 раз попросили и нам 100 раз сказали "нет", то лидер должен принять решение – мы 101-й раз спрашиваем или ждем создания ситуации, при которой этот вопрос будет выглядеть более уместным,
      – подчеркнул министр.

      К теме: Кондолиза Райс оценила шансы вступления Украины в НАТО

      Отметим, свой первый зарубежный визит Президент Украины Владимир Зеленский совершил в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Находясь с визитом в ЕС, Зеленский на каждой встрече подчеркивал, что Украина будет продолжать свой путь вступления в Евросоюз и НАТО.

      Что такое НАТО? Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность.

      Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Вступ у НАТО
      Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО / инфографика 24 канала

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Пристайко МИД Украины НАТО
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