18:42
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Що Зеленський робитиме із землею. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Ми йдемо в НАТО: Пристайко розповів коли Україна отримає План дій щодо членства

      414 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко і Єнс Столтенберг
      Вадим Пристайко і Єнс Столтенберг / UKR Mission to NATO

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко нагадав про право України вимагати членства в НАТО. Але для цього потрібно виконати чимало завдань.

      Глава МЗС в інтерв'ю "Європейській правді" розповів про два підходи у переговорах з НАТО щодо надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

      Актуально: Новий міністр оборони Загороднюк розповів як впроваджуватиме стандарти НАТО в українській армії

      Перший підхід – говорити у кожному спілкуванні з Альянсом: "Доброго ранку, дайте ПДЧ", а потім: "Добрий вечір, дайте ПДЧ". Є ті, хто вважає, що це ефективно, оскільки ми постійно заявляємо про своє прагнення ПДЧ. І є, до речі, правда в їхніх словах,
      – сказав Пристайко.

      Інший підхід передбачає проведення стандартизації, реформування і покращення взаємної сумісності, що дозволить у певний час заявити НАТО про повну готовність виконання ПДЧ.

      За словами Пристайка, вже зараз можна легітимно вимагати членства в НАТО, оскільки Україна – європейська демократія. Окрім того, він вважає, що Київ може зробити внесок у спільну євроатлантичну безпеку.

      Разом з тим, існує перешкода, на яку Україні важко буде вплинути.

      Коли ми вже 100 разів попросили і нам 100 разів сказали "ні", то лідер має прийняти рішення – чи ми 101-й раз запитуємо чи чекаємо створення ситуації, за якої це запитання виглядатиме більш доречним,
      – наголосив міністр.

      До теми: Кондоліза Райс оцінила шанси вступу України в НАТО

      Зазначимо, свій перший закордонний візит Президент України Володимир Зеленський здійснив у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

      Що таке НАТО? Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канаду. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку.

      Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Вступ у НАТО
      Скільки українців підтримують вступ України до НАТО / інфографіка 24 каналу

       

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для євроблях
      сьогодні
      9171
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Вадим Пристайко МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      сьогодні , 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      Анастасія Кушпіт 178
      Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      сьогодні , 17:30 Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      Леонід Остальцев 60
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      сьогодні , 17:30 Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця
      сьогодні , 17:00 До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця
      Катерина Петренко 849
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук