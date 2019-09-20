Ми йдемо в НАТО: Пристайко розповів коли Україна отримає План дій щодо членства

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко нагадав про право України вимагати членства в НАТО. Але для цього потрібно виконати чимало завдань.

Глава МЗС в інтерв'ю "Європейській правді" розповів про два підходи у переговорах з НАТО щодо надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

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Перший підхід – говорити у кожному спілкуванні з Альянсом: "Доброго ранку, дайте ПДЧ", а потім: "Добрий вечір, дайте ПДЧ". Є ті, хто вважає, що це ефективно, оскільки ми постійно заявляємо про своє прагнення ПДЧ. І є, до речі, правда в їхніх словах,

– сказав Пристайко.

Інший підхід передбачає проведення стандартизації, реформування і покращення взаємної сумісності, що дозволить у певний час заявити НАТО про повну готовність виконання ПДЧ.

За словами Пристайка, вже зараз можна легітимно вимагати членства в НАТО, оскільки Україна – європейська демократія. Окрім того, він вважає, що Київ може зробити внесок у спільну євроатлантичну безпеку.

Разом з тим, існує перешкода, на яку Україні важко буде вплинути.

Коли ми вже 100 разів попросили і нам 100 разів сказали "ні", то лідер має прийняти рішення – чи ми 101-й раз запитуємо чи чекаємо створення ситуації, за якої це запитання виглядатиме більш доречним,

– наголосив міністр.

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Зазначимо, свій перший закордонний візит Президент України Володимир Зеленський здійснив у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

Що таке НАТО? Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канаду. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку.



Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО / інфографіка 24 каналу