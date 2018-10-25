"Не отпевают раскольников": Онуфрий сделал заявление о верующих Киевского патриархата

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь не отпевает людей, которых крестили в церквях Киевского патриархата. Однако могут быть исключения, если священник "разберется в обстоятельствах".

Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Так, митрополит отметил, что в УПЦ МП "не хотят нарушать свободу выбора".

По вопросу об отпевании тех, кто был "крещен" раскольниками. Мы не отпеваем раскольников, потому что не хотим нарушать свободу их выбора,

– сказал Онуфрий.

В то же время священнослужитель отметил, что каждый отдельный случай имеет свой подтекст. Поэтому прежде чем отказать в отпевании, священник "должен детально разобраться во всех обстоятельствах, почему покойный избрал другую веру".

"Если при этом священник найдет аргументы, которые относятся к немощи человеческой, а не к его фанатичному убеждению, то он имеет право с архиерейского благословения пойти на уступку", – добавил он.

Как писал 24 канал, в сентябре на Волыни священник УПЦ МП отказался отпевать девятилетнюю ромский девочку, которая умерла от рака. Все потому, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата. Ранее в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка. На мальчика упал подвыпивший мужчина, который решил закончить жизнь самоубийством.

Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской церковью. Вся история нашей церкви в коротком мультике, который создал 24 канал.