18:45
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Не відспівуємо розкольників": Онуфрій зробив обурливу заяву про вірян Київського патріархату

      5052 Читать новость на русском
      УПЦ МП не відспівує людей, хрещених у церквах Київського патріархату
      УПЦ МП не відспівує людей, хрещених у церквах Київського патріархату / Фото з відкритих джерел

      Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявляє, що його церква не відспівує людей, який хрестили у церквах Київського патріархату. Однак можуть бути винятки, якщо священик "розбереться в обставинах".

      Про це повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

      Читайте також: "Томоси якісь обіцяють, непонятно що": Онуфрій зробив різку заяву про автокефалію для УПЦ

      Так, митрополит зазначив, що в УПЦ МП "не хочуть порушувати свободу вибору".

      Щодо питання про відспівування тих, хто був "хрещений" розкольниками. Ми не відспівуємо розкольників, бо не хочемо порушувати свободу їх вибору,
      – сказав Онуфрій.

      Водночас священнослужитель наголосив, що кожен окремий випадок має свій підтекст. Відтак перш ніж відмовити у відспівуванні, священик "повинен детально розібратися у всіх обставинах, чому покійний обрав іншу віру".

      "Якщо при цьому священик знайде аргументи, котрі відносяться до немочі людської, а не до його фанатичного переконання, то він має право з архієрейського благословення піти на поступку", – додав він.

      Як писав 24 канал, у вересні на Волині священик УПЦ МП відмовився відспівувати дев'ятирічну ромську дівчинку, яка померла від раку. Усе тому, що дитину хрестили в церкві Київського патріархату.Раніше у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину. На хлопчик впав чоловік напідпитку, який вирішив закінчити життя самогубством.

      Вселенський Патріархат визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською церквою. Уся історія нашої церкви у короткому мультику, який створив 24 канал.

       

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП УПЦ КП Томос Релігія РПЦ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину
       14 серпня 2017 , 23:00
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Роналду кардинально змінив імідж після перемоги у Лізі чемпіонів, шокувавши фанатів
       4 червня 2017 , 19:38
      Воротар Барселони виконав фінт тижня біля своїх воріт у матчі проти команди динамівця
       11 лютого , 18:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук