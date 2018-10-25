"Не відспівуємо розкольників": Онуфрій зробив обурливу заяву про вірян Київського патріархату

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявляє, що його церква не відспівує людей, який хрестили у церквах Київського патріархату. Однак можуть бути винятки, якщо священик "розбереться в обставинах".

Про це повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Так, митрополит зазначив, що в УПЦ МП "не хочуть порушувати свободу вибору".

Щодо питання про відспівування тих, хто був "хрещений" розкольниками. Ми не відспівуємо розкольників, бо не хочемо порушувати свободу їх вибору,

– сказав Онуфрій.

Водночас священнослужитель наголосив, що кожен окремий випадок має свій підтекст. Відтак перш ніж відмовити у відспівуванні, священик "повинен детально розібратися у всіх обставинах, чому покійний обрав іншу віру".

"Якщо при цьому священик знайде аргументи, котрі відносяться до немочі людської, а не до його фанатичного переконання, то він має право з архієрейського благословення піти на поступку", – додав він.

Як писав 24 канал, у вересні на Волині священик УПЦ МП відмовився відспівувати дев'ятирічну ромську дівчинку, яка померла від раку. Усе тому, що дитину хрестили в церкві Київського патріархату.Раніше у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину. На хлопчик впав чоловік напідпитку, який вирішив закінчити життя самогубством.

Вселенський Патріархат визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською церквою. Уся історія нашої церкви у короткому мультику, який створив 24 канал.