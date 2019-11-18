Не прошло и 35 лет: Путин наградил призеров соревнований 1984 года

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении государственных стипендий для победителей соревнований "Дружба-84". Все бы ничего, если бы число "84" в названии соревнований не обозначало год их проведения – 1984-й (больше 35 лет назад).

Так, материальные награды получат победители, серебряные и бронзовые призеры советской альтернативы американской олимпиады того же года, отмечается в указе на сайте правовой информации России.

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Размер вознаграждений для призеров "Дружбы-84":

для победителей 52 тысячи рублей (почти 20 тысяч гривен);

для серебряных призеров 39 тысяч рублей (почти 15 тысяч гривен);

для бронзовых призеров 30 тысяч рублей (более 11 тысяч гривен).

Соответствующие стипендии смогут получить граждане России, которые тогда были призерами соревнований. Известно, что тогда призовые медали получили 282 гражданина Советского Союза. Сколько из них сегодня живы и имеют российский паспорт – информация отсутствует.

Соответствующие стипендии будут предоставляться с 1 января 2020 года.

Что известно о соревновании "Дружба-84"? Из-за советского вторжения в Афганистан многие цивилизованные страны бойкотировали Олимпийские игры в СССР в 1980 году. Среди них были и Соединенные Штаты. В Ответ Советский Союз бойкотировал следующую Олимпиаду в США (1984 года) и организовал альтернативные соревнования.



Участие в "Дружбе" принимали в основном такие же социалистические отшельники, как и Советский Союз – КНДР, Куба, Польша, Болгария, Восточная Германия, Чехословакия. Более цивилизованные государства вроде и были представлены на соревнованиях, но только единичными спортсменами.