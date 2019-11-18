Не минуло й 35 років: Путін нагородив призерів змагань 1984 року

Російський президент Володимир Путін підписав указ про призначення державних стипендій для переможців змагань "Дружба-84". Все б нічого, якби число "84" у назві змагань не позначало рік їх проведення – 1984-ий (понад 35 років тому).

Так, матеріальні нагороди отримають переможці, срібні та бронзові призери радянської альтернативи американської олімпіади того ж року, зазначається в указі на сайті правової інформації Росії.

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Розмір винагород для призерів "Дружби-84":

для переможців 52 тисячі рублів (майже 20 тисяч гривень);

для срібних призерів 39 тисяч рублів (майже 15 тисяч гривень);

для бронзових призерів 30 тисяч рублів (понад 11 тисяч гривень).

Відповідні стипендії зможуть отримати громадяни Росії, які тоді були призерами змагань. Відомо, що тоді призові медалі отримали 282 громадяни Радянського Союзу. Скільки з них сьогодні живі та мають російський паспорт – інформація відсутня.

Відповідні стипендії будуть надаватися з 1 січня 2020 року.

Що відомо про змагання "Дружба-84"?Через радянське вторгнення в Афганістан багато цивілізованих країн бойкотували Олімпійські ігри в СРСР 1980 року. Серед них були і Сполучені Штати. У Відповідь Радянський Союз бойкотував наступну Олімпіаду у США (1984 року) та організував альтернативні змагання.



Участь у "Дружбі" брали здебільшого такі ж соціалістичні відлюдники, як і Радянський Союз – КНДР, Куба, Польща, Болгарія, Східна Німеччина, Чехословаччина. Більш цивілізовані держави начебто й були представлені на змаганнях, але лише поодинокими спортсменами.