Не Россия: Порошенко наказал санкциями еще одну страну

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в отношении Республики Гвинея-Бисау.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) относительно Республики Гвинея-Бисау ", – говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.