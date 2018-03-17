Не Росія: Порошенко покарав санкціями ще одну країну
Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження щодо Республіки Гвінея-Бісау.
Про це сказано на офіційному сайті глави держави.
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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау", – йдеться в повідомленні.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Джерело: 24 Канал
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