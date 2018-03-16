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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Скандал з отруєнням Скрипаля: США готують ще один удар по Росії

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США введуть санкції проти Росії
США введуть санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

США збираються вводити санкції проти Кремля через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.

Про це заявила речниця держдепартаменту Гізер Ноєрт.

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При цьому підкреслила, що Сполучені Штати та союзники не сумніваються у причетності до цього Росії. Заява пролунала після телефонної розмови президента США із главою уряду Великобританії Терезою Мей.

Я розмовляв з прем'єр-міністеркою Великої Британії. Це дуже сумна ситуація, і ми до цього ставимося дуже серйозно. Безумовно, схоже, що за цим (отруєнням Скрипаля – 24) стоять росіяни,
– сказав президент США Дональд Трамп.

До того офіційний Лондон звинуватив Кремль у нападі на свою країну з використанням бойової хімічної речовини. Через отруєння Скрипаля Тереза Мей висунула Москві ультиматум, в якому зажадала роз'яснень. Не отримавши адекватної відповіді, Лондон скликав позачергове засідання Радбезу ООН, звинуватив Росію в порушенні конвенції про нерозповсюдження хімічної зброї і висилає два десятки російських дипломатів з країни.

Британське МЗС пообіцяло важкі часи для російських олігархів. Їх чекає жорстка ревізія статків і активів, які заховані у Британії.

Попри те, що Москва усе заперечує, англійські експерти переконані, що нервово-паралітичну речовину виготовили саме у Росії. А потрапила вона у Британію з багажем доньки Скрипаля: "Новічок" їй підкинули у Москві перед вильотом на зустріч із батьком. Таку версію зараз опрацьовує слідство. Сам Сергій Скрипаль разом із донькою й досі в лікарні, куди були доставили після отруєння на початку березня.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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