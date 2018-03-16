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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Росія розв'язала третю світову війну, – Клімкін

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Клімкін заявив, що Росія веде третю світову війну
Клімкін заявив, що Росія веде третю світову війну / Фото з відкритих джерел

На фоні ситуації з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії, зрозуміло, що Росія веде третю світову війну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна.

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На фоні того, що відбувається зараз, що відбулося в Солсбері, всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами. І питання не тільки в тому, що Росія поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна. Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичної спільноти,
– зазначив Клімкін.

За словами міністра, це означає, що "виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу". Тому саме Україна, за словами політика, знаходиться на передньому рубежі цієї боротьби.

"Ми маємо чесно сказати, і для себе в тому числі, що знаходимося на передньому рубежі цієї боротьби. Це означає, що для нас є додаткові виклики. І саме така солідарність, не тільки на рівні заяв, для нас дуже важлива. І ця кримська частина – це дуже важливий елемент, але тільки один елемент цієї спільної боротьби", – підсумував Клімкін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна повністю солідарна із Великобританією та сподівається, що отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері стане сигналом тривоги для Заходу і призведе до рішучої відповіді РФ у зв'язку з її нехтуванням міжнародних законів і норм.

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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