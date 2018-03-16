Россия развязала третью мировую войну, – Климкин

На фоне ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, понятно, что Россия ведет третью мировую войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС Украина.

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На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества,

– отметил Климкин.

По словам министра, это означает, что "возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западному миру". Поэтому именно Украина, по словам политика, находится на переднем рубеже этой борьбы.

"Мы честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна. И эта крымская часть – это очень важный элемент, но только один элемент этой совместной борьбы", – подытожил Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина полностью солидарна с Великобританией и надеется, что отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери станет сигналом тревоги для Запада и приведет к решительному ответу РФ в связи с ее пренебрежением международных законов и норм.