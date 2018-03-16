14:20
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Россия развязала третью мировую войну, – Климкин

1100 Читати новину українською
Климкин заявил, что Россия ведет третью мировую войну
Климкин заявил, что Россия ведет третью мировую войну / Фото из открытых источников

На фоне ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, понятно, что Россия ведет третью мировую войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС Украина.

Читайте также: Возможно усиление санкций против России, – посол Украины об отравлении Скрипаля

На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества,
– отметил Климкин.

По словам министра, это означает, что "возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западному миру". Поэтому именно Украина, по словам политика, находится на переднем рубеже этой борьбы.

"Мы честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна. И эта крымская часть – это очень важный элемент, но только один элемент этой совместной борьбы", – подытожил Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина полностью солидарна с Великобританией и надеется, что отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери станет сигналом тревоги для Запада и приведет к решительному ответу РФ в связи с ее пренебрежением международных законов и норм.

Теги: Новости Украины Новости политики Павел Климкин Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
393
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
125
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук