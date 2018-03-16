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Скандал с отравлением Скрипаля: США готовят еще один удар по России

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США введут санкции против России
США введут санкции против России / Фото из открытых источников

США собираются вводить санкции против Кремля из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Ноерт.

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При этом подчеркнула, что Соединенные Штаты и союзники не сомневаются в причастности к этому России. Заявление прозвучало после телефонного разговора президента США с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

Я разговаривал с премьер-министером Великобритании. Это очень печальная ситуация, и мы к этому относимся очень серьезно. Безусловно, похоже, что за этим (отравлением Скрипаля – 24) стоят россияне,
– сказал президент США Дональд Трамп.

До этого официальный Лондон обвинил Кремль в нападении на свою страну с использованием боевого химического вещества. Из-за отравления Скрипаля Тереза ​​Мэй выдвинула Москве ультиматум, в котором потребовала разъяснений. Не получив адекватного ответа, Лондон созвал внеочередное заседание Совбеза ООН, обвинил Россию в нарушении конвенции о нераспространении химического оружия и высылает два десятка российских дипломатов из страны.

Британский МИД пообещал тяжелые времена для российских олигархов. Их ждет жесткая ревизия состояния и активов, которые спрятаны в Британии.

Несмотря на то, что Москва все отрицает, английские эксперты убеждены, что нервно-паралитическое вещество изготовили именно в России. А попало она в Британию с багажом дочери Скрипаля: "Новичок" ей подбросили в Москве перед вылетом на встречу с отцом. Такую версию сейчас прорабатывает следствие. Сам Сергей Скрипаль вместе с дочерью и до сих пор в больнице, куда были доставлены после отравления в начале марта.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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