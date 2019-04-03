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      Не спали трое суток: как работали председатели ОИК и когда будут результаты

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      Уже ни для кого не секрет, кто из кандидатов в президенты проходит во второй тур. Однако пока что мы имеем лишь результаты электронных протоколов, а вот бумажные, согласно которым и объявят о завершении первого тура, только свозят в Киев.

      Председатели окружных избирательных комиссий свозят бумажные бюллетени кто как может: на автомобилях и поездах. Почти все они не спали трое суток, но на усталости не нарекают, ведь остались финальные шаги: сдать бюллетени и отчитаться перед комиссией.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали в областях Украины

      Председатель Киевской ОИК Ирина Василюк возглавляет один из столичных округов уже не первый год. Она сообщила, что волеизъявление на ее участке прошло спокойно и без нарушений.

      Первое заседание началось в 7:00 31 марта, а завершилось уже 1 апреля ориентировочно в 17:00. Конечно устали, но раз в пять лет не поспать можно,
      – отметила Василюк.

      Всего в Украине ЦИК должен получить 199 протоколов с мокрыми печатями. Затем председатели ОИК должны отчитаться сколько избирателей на их округе и за кого те проголосовали.

      ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками
      ЦИК должен получить 199 протоколов с мокрыми печатями

      Некоторые главы шутят, что больше не будут занимать эту должность на следующих выборах. Также они отметили, что государство не обеспечило их определенными помещениями, например, такими, где можно было бы отдохнуть.

      Напомним, что окончательные результаты первого тура должны обнародовать до полуночи 10 апреля. В то же время члены ЦИК утверждают, что сделают это быстрее, чтобы уже готовиться ко второму туру.

      Читайте о том, как преодолеть атмосферу ненависти в обществе.

      Остаточні результати Національного екзит-полуОкончательные результаты Национального экзит-пола

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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