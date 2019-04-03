Не спали три доби: як працювали голови ОВК та коли будуть результати

Вже ні для кого не секрет, хто з кандидатів у президенти проходить до другого туру. Проте наразі ми маємо лише результати електронних протоколів, а от паперові, згідно з якими й оголосять про завершення першого туру, лишень звозять до Києва.

Голови окружних виборчих комісій звозять паперові бюлетені хто як може: на автівках та потягах. Майже всі вони не спали три доби, але на втому не дорікають, адже залишилися фінальні кроки: здати бюлетені та відзвітувати перед комісією.

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Голова Київської ОВК Ірина Василюк очолює один зі столичних округів вже не перший рік. Вона повідомила, що волевиявлення на її дільниці пройшло спокійно та без порушень.

Перше засідання розпочалося о 7:00 31 березня, а завершилося вже 1 квітня орієнтовно о 17:00. Звичайно втомилися, але раз на п'ять років не поспати можна,

– наголосила Василюк.

Загалом в Україні ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками. Потім голови ОВК мають відзвітувати скільки виборців на їхньому окрузі та за кого ті проголосували.



ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками

Деякі голови жартують, що більше не будуть обіймати цю посаду на наступних виборах. Також вони наголосили, що держава не забезпечила їх певними приміщеннями, наприклад, такими, де можна було б перепочити.

Нагадаємо, що остаточні результати першого туру мають оприлюднити до півночі 10 квітня. Натомість члени ЦВК переконують, що зроблять це швидше, аби вже готуватись до другого туру.

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Остаточні результати Національного екзит-полу