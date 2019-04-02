Результати президентських виборів: як подолати атмосферу ненависті в суспільстві

Багато виборців розчаровані та ображають одне одного. Хтось задоволений, бо його кандидат пройшов, хтось, навпаки, обурений. Люди сваряться в сім'ях, на роботі, в транспорті, в соцмережах.

Одна частина виборців розчарована результатами виборів.

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Особлива паніка і розчарування в результатах і українцях панує у соціальних мережах. Там лідери громадської думки та просто активні користувачі ображають виборців лідера перегонів та малюють його президентство в чорних тонах.



Жарт з соцмереж



Жарт з соцмереж



Жарт з соцмереж

Проте також багато людей на вулицях радіють, що на виборах перемогла демократія, або ж просто задоволені результатами першого туру.

Україна єдина країна пострадянського простору, де перемагає демократія, зазначають політологи та науковці.

"Вибрали не тих дійових осіб, яких ми сьогодні бачимо, але це абсолютно нормально. Якщо Генеральний прокурор може бути без юридичної освіти, то може бути і резидент без політичного досвіду", – сказав завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету Микола Погорецький.

Чому я пишаюсь, що я живу в цій країні, ми єдина країна пострадянського простору, яка міняє політиків, як сказав один не дуже освічений генпрокурор, як памперси, коли чуємо що від них тхне чимось несвіжим, міняємо,

– наголосив громадський діяч, політик Олег Рибачук.

Тій частині суспільства, яка розчарована результатами виборів соціальні психологи радять дивитись менше політичних ток-шоу, та не вступати в провокативні дискусії. В таких форматах переважають емоції, які на психологічному рівні блокують аргументи. Водночас, тим, хто результатами виборів задоволений радять не мати завищених очікувань, а самим включатись в процес змін життя навколо.

"Люди сподіваються на фокус-покус, що все зміниться за місяць, не буде так швидко, якщо ми кожен наведемо лад у свої родині, то і країна буде змінюватись", – зазначив кандидат психологічних наук Геннадій Мустафаєв.

Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати кандидатів у президенти перед кожним туром виборів. Її підтримали трохи більше ніж 200 людей.

У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.



Результати національного екзит-полу

Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019: