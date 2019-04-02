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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Результаты президентских выборов: как преодолеть атмосферу ненависти в обществе

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      Многие избиратели разочарованы и оскорбляют друг друга. Кто-то доволен, потому что его кандидат прошел, кто-то, наоборот, возмущен. Люди ссорятся в семьях, на работе, в транспорте, в соцсетях.

      Одна часть избирателей разочарована результатами выборов.

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      Особенная паника и разочарование в результатах и украинцах царит в социальных сетях. Там лидеры общественного мнения и просто активные пользователи оскорбляют избирателей лидера гонки и рисуют его президентство в черных тонах.

      зеленський порошенко вибори
      Шутка из соцсетей

      зеленський коломойський порошенко
      Шутка из соцсетей

      зеленський порошенко вибори
      Шутка из соцсетей

      Однако также много людей на улицах радуются, что на выборах победила демократия, или же просто довольны результатами первого тура.

      Украина единственная страна постсоветского пространства, где побеждает демократия, отмечают политологи и ученые.

      "Выбрали не тех действующих лиц, которых мы сегодня видим, но это абсолютно нормально. Если Генеральный прокурор может быть без юридического образования, то может быть и резидент без политического опыта", – сказал заведующий кафедры правосудия Киевского национального университета Николай Погорецкий.

      Почему я горжусь, что я живу в этой стране, мы единственная страна постсоветского пространства, которая меняет политиков, как сказал один не очень образованный генпрокурор, как памперсы, когда чувствуем, что от них пахнет чем-то несвежим, меняем,
      – отметил общественный деятель, политик Олег Рыбачук.

      Той части общества, которая разочарована результатами выборов социальные психологи советуют смотреть меньше политических ток-шоу, и не вступать в провокационные дискуссии. В таких форматах преобладают эмоции, которые на психологическом уровне блокируют аргументы. В то же время, тем, кто результатами выборов доволен советуют не иметь завышенных ожиданий, а самим включаться в процесс изменений жизни вокруг.

      "Люди надеются на фокус-покус, что все изменится за месяц, не будет так быстро, если мы каждый наведем порядок в свои семье, то и страна будет меняться", – отметил кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев.

      Между тем на сайте Верховной Рады появилась петиция, с помощью которой украинцы хотят обязать проводить публичные дебаты кандидатов в президенты перед каждым туром выборов. Ее поддержали чуть более 200 человек.

      В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее следуют Порошенко (15,94%) и Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.

      зеленський порошенко вибори
      Результаты национального экзит-пола

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019:

       

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Результаты выборов президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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