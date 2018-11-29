Какими будут отношения Москвы и Тбилиси: новый президент Грузии сделала заявление

Саломе Зурабишвили, которая получила наибольшую поддержку на президентских выборах в Грузии, прокомментировала отношения страны с Россией. Грузинский лидер считает, что сейчас не время для сотрудничества.

Об этом сообщает русская служба BBC.

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Так, новоизбранный президент встревожена поведением России в Грузии и в Украине.

Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси... С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству,

– заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Напомним, победу на президентских выборах в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%.

Кто такая Саломе Зурабишвиліи?Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.



Зурабишвили пошла на выборы формально как независимая кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.