Якими будуть взаємини Москви та Тбілісі: новий президент Грузії зробила заяву

Саломе Зурабішвілі, яка отримала найбільшу підтримку на президентських виборах у Грузії, прокоментувала стосунки країни з Росією. Грузинська лідерка вважає, що зараз не час для співпраці.

Про це повідомляє російська служба BBC.

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Так, новообрана президент стривожена поведінкою Росії у Грузії та в Україні.

Не думаю, що, поки Росія веде себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... З урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці,

– заявила Зурабішвілі.

Вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і у випадку, якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією, тоді, звичайно, Грузія не залишиться осторонь.

Нагадаємо, перемогу на президентських виборах у Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – 40,44%.

Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.



Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.