23:26
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Публикации Статьи
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Не всем нравятся протесты добровольцев, но с ними надо считаться

      56 Читати новину українською
      В Золотом до сих пор базируются добровольцы
      В Золотом до сих пор базируются добровольцы / 24 канал

      На фронте сейчас сложилась плохая ситуация. Я не разделяю позицию президента о достижении мира любым путем. Видеоролик, который вышел на его странице в Facebook после возвращения с фронта, называется "За шаг до мира". Но у хорошего президента должно быть несколько вариантов решения проблемы.

      Плохо, что Зеленский говорит лишь о мире. Это не значит, что от этой идеи необходимо отказаться, но даже с точки зрения военной стратегии оставлять только одну возможность для маневра – это глупо.

      Нужно брать в пример Израиль. Они всегда идут на мирное урегулирование конфликта, но при этом их авиация готова нанести и силовой удар. Я не говорю о Донбассе в этом контексте, я говорю о защите от российской агрессии в целом.

      Читайте также: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

      У власти же есть только одна позиция – "за мир" и точка. Получается, что мы уже в шаге от мира, как об этом говорит Зеленский, а цену нам никто и не озвучил. А об этом будет поздно говорить после войны.

      Зеленский, возможно смотрит на своих избирателей, которые хотят слышать слово "мир" и не хотят слышать слово "война". Но даже среди тех, кто голосовал за Зеленского, есть такие, кто готов сражаться за Украину.

      Я не знаю, кто именно находится в Золотом и в принципе неофициальное пребывание кого-нибудь в этой зоне мне не нравится. Но с добровольцами стоит считаться – если бы не они, Украина имела бы сейчас совсем другие границы. Но что бы добровольцы там ни делали с президентом они общались довольно уравновешенно и культурно, чего не скажешь о Зеленском. Это было не "президентское" поведение. Но он общается в таком формате на всех уровнях, даже на международной арене.

      Не все военные во восторге от такого протеста конкретных добровольцев, но они имеют право на такой протест, тем более, что он носит мирный характер, хотя и в лайтовой ультимативной форме. Надо считаться с тем, что добровольцы обеспокоены и готовы к диалогу. Но они его пока не услышали...

      Читайте также: Оружие из Золотого не вывозили, его отдали на хранение собратьям, – экс-боец "Азова"

      blog_ava
      Празднуете ли вы Хэллоуин в Украине?
      сегодня
      1564
      Автор: Леонид Остальцев
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Публикации Статьи Добровольцы АТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      сегодня , 22:48 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 84
      Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки
      сегодня , 21:03 Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки
      Наталя Боднар 389
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      405
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сегодня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3851
      Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе
      сегодня , 20:02 Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе
      Світлана Попова 127
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук