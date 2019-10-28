Не всем нравятся протесты добровольцев, но с ними надо считаться

На фронте сейчас сложилась плохая ситуация. Я не разделяю позицию президента о достижении мира любым путем. Видеоролик, который вышел на его странице в Facebook после возвращения с фронта, называется "За шаг до мира". Но у хорошего президента должно быть несколько вариантов решения проблемы.

Плохо, что Зеленский говорит лишь о мире. Это не значит, что от этой идеи необходимо отказаться, но даже с точки зрения военной стратегии оставлять только одну возможность для маневра – это глупо.

Нужно брать в пример Израиль. Они всегда идут на мирное урегулирование конфликта, но при этом их авиация готова нанести и силовой удар. Я не говорю о Донбассе в этом контексте, я говорю о защите от российской агрессии в целом.

Читайте также: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

У власти же есть только одна позиция – "за мир" и точка. Получается, что мы уже в шаге от мира, как об этом говорит Зеленский, а цену нам никто и не озвучил. А об этом будет поздно говорить после войны.

Зеленский, возможно смотрит на своих избирателей, которые хотят слышать слово "мир" и не хотят слышать слово "война". Но даже среди тех, кто голосовал за Зеленского, есть такие, кто готов сражаться за Украину.

Я не знаю, кто именно находится в Золотом и в принципе неофициальное пребывание кого-нибудь в этой зоне мне не нравится. Но с добровольцами стоит считаться – если бы не они, Украина имела бы сейчас совсем другие границы. Но что бы добровольцы там ни делали с президентом они общались довольно уравновешенно и культурно, чего не скажешь о Зеленском. Это было не "президентское" поведение. Но он общается в таком формате на всех уровнях, даже на международной арене.

Не все военные во восторге от такого протеста конкретных добровольцев, но они имеют право на такой протест, тем более, что он носит мирный характер, хотя и в лайтовой ультимативной форме. Надо считаться с тем, что добровольцы обеспокоены и готовы к диалогу. Но они его пока не услышали...

Читайте также: Оружие из Золотого не вывозили, его отдали на хранение собратьям, – экс-боец "Азова"