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      Не всі в захваті від протестів добровольців, але з ними треба рахуватися

      127 Читать новость на русском
      У Золотому досі базуються добровольці
      У Золотому досі базуються добровольці / 24 канал

      На фронті нині склалась погана ситуація. Я не поділяю позицію президента про досягнення миру будь-яким шляхом. Відеоролик, який вийшов на його сторінці у Facebook після повернення з фронту, називається "За крок до миру". Але у хорошого президента має бути кілька варіантів вирішення проблеми.

      Погано, що Зеленський говорить лише про мир. Це не означає, що від цієї ідеї необхідно відмовитись, але навіть з точки зору військової стратегії лишати тільки одну можливість для маневру – це нерозумно.

      Потрібно брати за приклад Ізраїль. Вони завжди йдуть на мирне врегулювання конфлікту, але при цьому їх авіація готова нанести й силовий удар. Я не говорю про Донбас у цьому контексті, я говорю про захист від російської агресії загалом.

      Читайте також: У Зеленського показали повне відео діалогу із добровольцями: їхню зброю вже вивезли

      У влади ж є лише одна позиція – "за мир" і крапка. Виходить, що ми вже за крок до миру, як про це говорить Зеленський, а ціну нам ніхто й не озвучив. А про це буде пізно говорити після війни.

      Зеленський, можливо, дивиться на своїх виборців, котрі хочуть чути слово "мир" й не хочуть чути слово "війна". Але навіть серед тих, хто голосував за Зеленського, є такі, хто готовий битися за Україну.

      Я не знаю, хто саме знаходиться в Золотому й в принципі неофіційне перебування кого-небудь в цій зоні мені не подобається. Але з добровольцями варто рахуватися – якби не вони, Україна мала б зараз зовсім інші кордони. Але що б добровольці там не робили, з президентом вони спілкувались доволі врівноважено й культурно, чого не скажеш про Зеленського. Це була не "президентська" поведінка. Але він спілкується в такому форматі на всіх рівнях, навіть на міжнародній арені.

      Не всі військові в захваті від такого протесту конкретних добровольців, але вони мають право на такий протест, тим більше, що він носить мирний характер, хоч і у лайтовій ультимативній формі. Треба рахуватись з тим, що добровольці занепокоєні й готові до діалогу. Але вони його наразі не почули...

      Читайте також: Зброю з Золотого не вивозили, її віддали на зберігання побратимам, – ексбоєць "Азову"

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини політики Публікації Статті Володимир Зеленський Добровольці АТО
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