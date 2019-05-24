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      Не выборы: Садовый объяснил, чем должен заниматься президент и его администрация

      18 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Андрей Садовый сравнил ситуацию с развитием Украины со старым "Запорожцем", который еле дышит, но из которого надо сделать "Теслу", причем не останавливая движение. А также объяснил, почему к новому руководителю Администрации Президента Андрея Богдана много вопросов.

      Об этом городской глава Львова рассказал в эфире программы "Право на власть" в ночь на пятницу, 24 мая.

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      Андрей Садовый отметил, что к господину Андрею Богдану у общества есть много вопросов, ведь через руководителя Администрации Президента пройдет минимум три тысячи кадровых указов: "И от того, насколько честными и ответственными будут люди, которых будут назначать, зависит будущее нашей страны".

      Одна из величайших трагедий нашей страны – это не просто коррупция, а политическая коррупция,
      – объяснил Садовый.

      И добавил, что глава Администрации Президента, и президент, и главы областных администрации, назначенные президентом, должны заниматься страной, ее развитием и ее будущим. Развитием регионов, а не выборами и обеспечением победы того или иного провластного кандидата, как было раньше.

      Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента и сразу после этого в обществе начали вестись споры, законно этот указ. Ведь по мнению многих экспертов Андрей Богдан подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять АП. Подробнее – в материале 24 канала.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Андрей Богдан Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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