Возможен ли реванш российских сил при президентстве Зеленского: заявление Садового

О назначении главой Администрации Президента Андрея Богдана, открытых списках, отмене "мажоритарки" и снижении проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% – в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

О реванше российских сил

– Я не думаю, что реванш является возможным сегодня в нашей стране, потому что есть мы с вами и не дадим этого сделать. Мы будем держать удар, как бы это не было трудно.

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– Я считаю, что если бы "Самопомочи" не было в парламенте, то уже бы давно были изменения в Конституцию относительно особого статуса и были бы все бандиты в украинском парламенте.

– Нас называли "агентами Кремля", а потом эту риторику взял Порошенко. Поэтому очень важно, чтобы в парламенте были твердые люди, которые имеют четкие проукраинские позиции.

Реакция на первые назначения Зеленского

– Сейчас от Владимира Зеленского "ожидают очень "чистых" людей, которые не имеют никакого отношения к любым сомнительным вещам.

Я его (Андрея Богдана, – 24 канал) лично не знаю, но этот шум, который сегодня есть, когда советник Трампа Джулиани, с которым я лично знаком, поднимает вопрос относительно Коломойского, а Андрей Богдан является его юристом – то это очень большой вопрос.

– Посмотрим, какие будут первые кадровые решения относительно Администрации. Мало кто знает, что президент должен подписать три тысячи кадровых указов – это руководители областных, районных государственных администраций и тому подобное.

Об отмене " мажоритарки"

– Я убежден, что мажоритарка – это зло, ее надо убирать. Однако вопрос в том, будут ли политики готовы к этим решениям. Сегодня ведутся большие споры. 22 мая мы увидим, кто есть кто в украинском парламенте.

– Мажоритарщики, которые "подкормили" себе округа, не хотят от этого идти. Однако это очень дорого стоит для украинского бюджета – это миллиарды, которые можно было дать на образование и медицину.

Наши политики не понимают момента сегодняшнего дня. Надо принимать очень быстрые и оперативные решения.

– Указ (о роспуске парламента, – 24 канал) уже есть и вряд ли кто-то сможет об этом дебатировать. Есть один нюанс, реально коалиции уже не существует два года, но это скрывалось. Я помню десятки запросов к Парубию показать списки коалиции, но он избегал ответа, поэтому указ о роспуске парламента должен был быть подписан еще два года назад. То, что сегодня этот указ есть, то это на мой взгляд, является правильным. Ведь невозможно наводить порядок в стране, если правительство и парламент не имеют доверия у граждан. Без доверия ты ничего не сделаешь.

Что такое мажоритарка?Это, когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного списка. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов.

Об итогах работы парламента

– "Самопомич" была остра в очень многих вопросах, именно они первыми поднимали вопросы по формуле " Роттердам+", по Роману Насирову и тому подобное – такой была их миссия.

Поэтому нужно идти вперед с новым правительством и новым парламентом.

– То, что парламент много законов не принял – это факт. Последние два года работы парламента фактически не было, коалиции не было. Эта боль есть, потому что мы видим потерянные шансы, потерянный имидж Украины. То, что сделали что-то хорошо, приняли закон о языке, имеют четкую позицию относительно ЕС и НАТО – то молодцы. Но не нужно ждать, стоит уже сегодня внедрять вопросы образования, медицины и тому подобное.

Об открытых списках

– Вероятно, что 22 мая парламент не проголосует за изменения в закон о выборах. В частности, сделать открытые списки за один день просто нереально.

– Партия "Самопомич" как раз начала процесс рейтингования, поэтому все люди, которые будут в списке партии, пройдут испытания очень сложных дискуссий в различных средах.

Мы это делали в 2014 году и сделаем это сейчас. А украинцы будут иметь выбор – голосовать за те партии, которые показали открытые списки, или те партии, которые тихонько принимались на съездах. В этом есть наша с вами ответственность.

– Нужно отменить политическую рекламу, которая требует больше всего денег во время выборов, а также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда желающих пойти в парламент будет намного меньше, к тому же будут идти ученые, а не лоббисты, которые хотят использовать государство для своего обогащения.

Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":• Активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.

• Еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.

• Весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.

• Всего список будет состоять на 80% из новых лиц.