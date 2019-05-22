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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Возможен ли реванш российских сил при президентстве Зеленского: заявление Садового

      Актуальное интервью 56 Читати новину українською

      О назначении главой Администрации Президента Андрея Богдана, открытых списках, отмене "мажоритарки" и снижении проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% – в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

      О реванше российских сил

      – Я не думаю, что реванш является возможным сегодня в нашей стране, потому что есть мы с вами и не дадим этого сделать. Мы будем держать удар, как бы это не было трудно.

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      – Я считаю, что если бы "Самопомочи" не было в парламенте, то уже бы давно были изменения в Конституцию относительно особого статуса и были бы все бандиты в украинском парламенте.

      – Нас называли "агентами Кремля", а потом эту риторику взял Порошенко. Поэтому очень важно, чтобы в парламенте были твердые люди, которые имеют четкие проукраинские позиции.

      Реакция на первые назначения Зеленского

      – Сейчас от Владимира Зеленского "ожидают очень "чистых" людей, которые не имеют никакого отношения к любым сомнительным вещам.

      Я его (Андрея Богдана, – 24 канал) лично не знаю, но этот шум, который сегодня есть, когда советник Трампа Джулиани, с которым я лично знаком, поднимает вопрос относительно Коломойского, а Андрей Богдан является его юристом – то это очень большой вопрос.

      – Посмотрим, какие будут первые кадровые решения относительно Администрации. Мало кто знает, что президент должен подписать три тысячи кадровых указов – это руководители областных, районных государственных администраций и тому подобное.

      Об отмене " мажоритарки"

      – Я убежден, что мажоритарка – это зло, ее надо убирать. Однако вопрос в том, будут ли политики готовы к этим решениям. Сегодня ведутся большие споры. 22 мая мы увидим, кто есть кто в украинском парламенте.

      – Мажоритарщики, которые "подкормили" себе округа, не хотят от этого идти. Однако это очень дорого стоит для украинского бюджета – это миллиарды, которые можно было дать на образование и медицину.

      Наши политики не понимают момента сегодняшнего дня. Надо принимать очень быстрые и оперативные решения.

      – Указ (о роспуске парламента, – 24 канал) уже есть и вряд ли кто-то сможет об этом дебатировать. Есть один нюанс, реально коалиции уже не существует два года, но это скрывалось. Я помню десятки запросов к Парубию показать списки коалиции, но он избегал ответа, поэтому указ о роспуске парламента должен был быть подписан еще два года назад. То, что сегодня этот указ есть, то это на мой взгляд, является правильным. Ведь невозможно наводить порядок в стране, если правительство и парламент не имеют доверия у граждан. Без доверия ты ничего не сделаешь.

      Что такое мажоритарка?Это, когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного списка. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов.

      Об итогах работы парламента

      – "Самопомич" была остра в очень многих вопросах, именно они первыми поднимали вопросы по формуле " Роттердам+", по Роману Насирову и тому подобное – такой была их миссия.

      Поэтому нужно идти вперед с новым правительством и новым парламентом.

      – То, что парламент много законов не принял – это факт. Последние два года работы парламента фактически не было, коалиции не было. Эта боль есть, потому что мы видим потерянные шансы, потерянный имидж Украины. То, что сделали что-то хорошо, приняли закон о языке, имеют четкую позицию относительно ЕС и НАТО – то молодцы. Но не нужно ждать, стоит уже сегодня внедрять вопросы образования, медицины и тому подобное.

      Об открытых списках

      – Вероятно, что 22 мая парламент не проголосует за изменения в закон о выборах. В частности, сделать открытые списки за один день просто нереально.

      – Партия "Самопомич" как раз начала процесс рейтингования, поэтому все люди, которые будут в списке партии, пройдут испытания очень сложных дискуссий в различных средах.

      Мы это делали в 2014 году и сделаем это сейчас. А украинцы будут иметь выбор – голосовать за те партии, которые показали открытые списки, или те партии, которые тихонько принимались на съездах. В этом есть наша с вами ответственность.

      – Нужно отменить политическую рекламу, которая требует больше всего денег во время выборов, а также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда желающих пойти в парламент будет намного меньше, к тому же будут идти ученые, а не лоббисты, которые хотят использовать государство для своего обогащения.

      Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":• Активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.
      • Еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.
      • Весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.
      • Всего список будет состоять на 80% из новых лиц.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Андрей Богдан Законодательство Администрация Президента Андрей Садовой Самопомич Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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