Чи можливий реванш російських сил за президентства Зеленського: заява Садового

Про призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана, відкриті списки, скасування "мажоритарки" та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% – в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Про реванш російських сил

– Я не думаю, що реванш є можливими сьогодні в нашій країні, тому що є ми з вами є й не дамо цього зробити. Ми будемо тримати удар, якби це не було важко.

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– Я вважаю, що якщо би "Самопомочі" не було в парламенті, то вже би давно були зміни до Конституції щодо особливого статусу й були б всі бандити в українському парламенті.

– Нас називали "агентами Кремля", а потім цю риторику взяв Порошенко. Тому дуже важливо, щоби в парламенті були тверді люди, які мають чіткі проукраїнські позиції.

Реакція на перші призначення Зеленського

– Нині від Володимира Зеленського "очікують дуже "чистих" людей, які не мають жодного стосунку до будь-яких сумнівних речей.

Я його (Андрія Богдана, – 24 канал) особисто не знаю, але цей шум, який сьогодні є, коли радник Трампа Джуліані, з якими я особисто знайомий, піднімає питання щодо Коломойського, а Андрій Богдан є його юристом – то це дуже велике запитання.

– Побачимо, які будуть перші кадрові рішення щодо Адміністрації. Мало хто знає, що президент має підписати три тисячі кадрових указів – це керівники обласних, районних державних адміністрацій тощо.

Про скасування "мажоритарки"

– Я переконаний, що мажоритарка – це зло її треба забирати. Однак питання в тому, чи буде готові політики до цих рішень. Сьогодні тривають великі суперечки. 22 травня ми побачимо, хто є хто в українському парламенті.

– Мажоритарники, які "підгодували" собі округи, не хочуть від цього йти. Однак це дуже дорого коштує для українського бюджету – це мільярди, які можна було дати на освіту та медицину.

Наші політики не розуміють моменту сьогоднішнього дня. Треба приймати дуже швидкі та оперативні рішення.

– Указ (про розпуск парламенту, – 24 канал) вже є і навряд чи хтось зможе про це дебатувати. Є один нюанс, реально коаліції вже не існує два роки, але це приховувалось. Я пам’ятаю десятки запитів до Парубія показати списки коаліції, але він уникав відповіді, тому указ про розпуск парламенту мав бути підписаним ще два роки назад. Те, що сьогодні цей указ є, то це на мою думку, є правильно. Адже неможливо наводити лад в країні, якщо уряд і парламент немає довіри у громадян. Без довіри ти нічого не зробиш.

Що таке мажоритарка?



Це, коли ви голосуєте за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

Про підсумки роботи парламенту

– "Самопоміч" була гостра у дуже багатьох питаннях, саме вони першими піднімали питання по формулі "Роттердам+", по Роману Насірову тощо – такою була їхня місія.

Тому потрібно йти вперед з новим урядом та новим парламентом.

– Те, що парламент багато законів не прийняв – це факт. Останніх два роки роботи в парламенту фактично не було, коаліції не було. Цей біль є, тому що ми бачимо втрачені шанси, втрачений імідж України. Те, що зробили щось добре, прийняли закон про мову, мають чітку позицію щод ЄС та НАТО – то молодці. Але не потрібно чекати, варто вже сьогодні впроваджувати питання освіти, медицини тощо.

Про відкриті списки

– Ймовірно, що 22 травня парламент не проголосує за зміни до закону про вибори. Зокрема, зробити відкриті списки за один день просто нереально.

– Партія "Самопоміч" саме почала процес рейтингування, тому всі люди, які будуть в списку партії, пройдуть випробування дуже складних дискусій в різних середовищах.

Ми це робили в 2014 році і зробимо це зараз. А українці матимуть вибір – голосувати за ті партії, які показали відкриті списки, чи ті партії, які тихенько приймалися на з’їздах. У цьому є наша з вами відповідальність.

– Потрібно скасувати політичну рекламу, яка вимагає найбільше грошей під час виборів, а також прийняти закон про скасування депутатської недоторканості. Тоді бажаючих піти в парламент буде набагато менше, до того ж будуть йти науковці, а не лобісти, які хочуть використовувати державу для свого збагачення.

Як формуватимуться відкриті списки "Самопомочі":• Активісти партії в регіонах таємно рейтингують чинних нардепів від партії і представників регіонів. Так буде сформовано 2/3 списку.

• Ще одна третина є відкритою для громадських активістів і незалежних експертів.

• Весь сформований список кандидатів буде оприлюднений для громадського обговорення.

• Загалом список буде складатись на 80% з нових облич.