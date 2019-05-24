Не виборами: Садовий пояснив, чим має займатися президент та його адміністрація

Андрій Садовий порівняв ситуацію з розвитком України зі старим "Запорожцем", який ледве дихає, але з якого треба зробити "Теслу", причому не зупиняючи рух. А також пояснив, чому до нового керівника Адміністрації Президента Андрія Богдана є багато запитань.

Про це міський голова Львова розповів в ефірі програми "Право на владу" у ніч на п'ятницю, 24 травня.

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Андрій Садовий наголосив, що до пана Андрія Богдана у суспільства є багато запитань, адже через керівника Адміністрації Президента пройде щонайменше три тисячі кадрових указів: "І від того, наскільки чесними й відповідальними будуть люди, яких призначатимуть, залежить майбутнє нашої країни".

Одна з найбільших трагедій нашої країни – це не просто корупція, а політична корупція,

– пояснив Садовий.

І додав, що голова Адміністрації Президента, і президент, і голови обласних адміністрації, призначені президентом, повинні займатися країною, її розвитком та її майбутнім. Розвитком регіонів, а не виборами й забезпеченням перемоги того чи іншого провладного кандидата, як було раніше.

Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. Адже на думку багатьох експертів Андрій Богдан підпадає під люстрацію і не має права очолювати АП. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.