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      Не виборами: Садовий пояснив, чим має займатися президент та його адміністрація

      386 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Андрій Садовий порівняв ситуацію з розвитком України зі старим "Запорожцем", який ледве дихає, але з якого треба зробити "Теслу", причому не зупиняючи рух. А також пояснив, чому до нового керівника Адміністрації Президента Андрія Богдана є багато запитань.

      Про це міський голова Львова розповів в ефірі програми "Право на владу" у ніч на п'ятницю, 24 травня.

      Читайте також: Чи можливий реванш російських сил за президентства Зеленського: заява Садового

      Андрій Садовий наголосив, що до пана Андрія Богдана у суспільства є багато запитань, адже через керівника Адміністрації Президента пройде щонайменше три тисячі кадрових указів: "І від того, наскільки чесними й відповідальними будуть люди, яких призначатимуть, залежить майбутнє нашої країни".

      Одна з найбільших трагедій нашої країни – це не просто корупція, а політична корупція,
      – пояснив Садовий.

      І додав, що голова Адміністрації Президента, і президент, і голови обласних адміністрації, призначені президентом, повинні займатися країною, її розвитком та її майбутнім. Розвитком регіонів, а не виборами й забезпеченням перемоги того чи іншого провладного кандидата, як було раніше.

      Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. Адже на думку багатьох експертів Андрій Богдан підпадає під люстрацію і не має права очолювати АП. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Андрій Богдан Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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