Неадекваты Путин и Лукашенко должны обсуждать только один план

Рубрика "Абирвалг". Усатый приехал к бункерному в Подмосковье. В Завидово. На закрытую встречу.

Свидание для двух тиранов

Будут, вероятно, обсуждать присоединится или не присоединится Эритрея к перспективной, но с признаками деменции Союзного государства РФ и Беларуси.

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Путину и Лукашенко время подумать о том, куда исчезнуть с планеты Земля / Фото Getty Images

А если серьезно, то два неадеквата Путин и Лукашенко, которые упивались властью и деньгами и похоронили перспективы собственных граждан, должны обсуждать только один план. Как им самоустраниться, чтобы дальше не загонять страну и граждан в позор и нищету.

Из какого-нибудь танкового биатлона – сразу на планету Плюк, поскольку они хотят всю Землю превратить в Плюк.

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