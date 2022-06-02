Однако даже на столь откровенно неадекватные заявления России как поляки, так и украинцы реагируют с юмором. Об этом 24 каналу рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура.

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Он также отметил, что подобное заявление Патрушева – не единственное. Оно вписывается во весь цикл подобных заявлений российских чиновников. Да, вбросы о том, что Польша на днях захватит Украину, звучали неоднократно.

Это действительно радует, что наша реакция на подобные заявления – это юмор,

– сказал Купидура.

На самом деле, как он подчеркнул, здесь даже не нужно ничего объяснять. Всем все понятно и известно.

"Я наблюдал за тем, как после заявления Патрушева, мои украинские коллеги также отреагировали на это с юмором. Мол, "Ришард, так, захватываете или нет, потому что не знаю, растаможивать ли мне машину". И это отлично. Ибо мы прекрасно осознаем, что юмор – это тоже оружие", – рассказал польский общественный деятель.

Однако, как он отметил, также это свидетельство того, что коммуникация между поляками и украинцами сейчас происходит на таком тесном уровне, что не требуется дополнительных объяснений.

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Предпосылки вброса россиян

Как сообщалось, в среду, 1 июня, в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.

Правительства Украины и Польши после консультаций подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях.

Среди прочего Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.

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