Однако даже на столь откровенно неадекватные заявления России как поляки, так и украинцы реагируют с юмором. Об этом 24 каналу рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура.
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Он также отметил, что подобное заявление Патрушева – не единственное. Оно вписывается во весь цикл подобных заявлений российских чиновников. Да, вбросы о том, что Польша на днях захватит Украину, звучали неоднократно.
Это действительно радует, что наша реакция на подобные заявления – это юмор,
– сказал Купидура.
На самом деле, как он подчеркнул, здесь даже не нужно ничего объяснять. Всем все понятно и известно.
"Я наблюдал за тем, как после заявления Патрушева, мои украинские коллеги также отреагировали на это с юмором. Мол, "Ришард, так, захватываете или нет, потому что не знаю, растаможивать ли мне машину". И это отлично. Ибо мы прекрасно осознаем, что юмор – это тоже оружие", – рассказал польский общественный деятель.
Однако, как он отметил, также это свидетельство того, что коммуникация между поляками и украинцами сейчас происходит на таком тесном уровне, что не требуется дополнительных объяснений.
Как Польша реагирует на то, что она "захватила Украину": смотрите видео
Предпосылки вброса россиян
- Как сообщалось, в среду, 1 июня, в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.
- Правительства Украины и Польши после консультаций подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях.
- Среди прочего Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
Польша помогает Украине с начала полномасштабной войны
- Украина благодарна Польше за ее поддержку и помощь, а больше всего, что приютили наших детей и женщин, которые были вынуждены уехать из страны из-за войны. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время украино-польской межправительственной консультации.
- Польское правительство помогает Украине с вооруженными поставками. Так, недавно правительство приняло решение передать нам на вооружение три батареи самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AHS Krab.
- Кроме того, президент Словакии Зузана Чапутова совместно с президентом Польши Анджеем Дудой договаривается с европейскими лидерами о членстве Украины в ЕС.