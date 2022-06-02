Однак навіть на такі відверто неадекватні заяви Росії як поляки, так і українці реагують з гумором. Про це 24 каналу розповів польський громадський діяч та науковець Ришард Купідура.

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Він також зауважив, що подібна заява Патрушева – не єдина. Вона вписується у весь цикл подібних заяв російських посадовців. Так, вкиди про те, що Польща на днях захопить Україну лунали неодноразово.

Це справді тішить, що наша реакція на схожі заяви – це гумор,

– сказав Купідура.

Насправді, як він наголосив, тут навіть не треба нічого пояснювати. Усім все зрозуміло та відомо.

"Я спостерігав за тим, як після заяви Патрушева, мої українські колеги також відреагували на це з гумором. Мовляв, "Ришарде, так, захоплюєте чи ні, бо не знаю, чи мені розмитнювати машину". І це прекрасно. Бо ми чудово усвідомлюємо, що гумор – це також зброя", – розповів польський громадський діяч.

Однак, як він наголосив, також це свідчення того, що комунікація між поляками та українцями зараз відбувається на такому тісному рівні, що не потрібно додаткових пояснень.

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Передумови вкиду росіян

Як повідомлялося, у середу, 1 червня, у Києві відбулися міжурядові консультації України та Польщі за участю прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Матеуша Моравецького.

Уряди України і Польщі після консультацій підписали вісім угод про співпрацю у різних сферах.

Серед іншого, Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

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