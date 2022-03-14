В небе над Киевом погиб военный летчик Александр Мариняк

В бою за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк. Российские захватчики сбили его вертолет 8 марта.

О гибели Мариняка в сети сообщил его товарищ Василий Мулик. Он отметил, что летчик уволился из рядов Вооруженных сил осенью 2021 года. Однако с началом вторжения России он вернулся в бригаду.

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Погиб военный летчик Александр Мариняк

Сел в кабину своей любимой "двадцать четверки". И гасил москальских подонков. 8 марта вертолет подполковника Мариняка во время выполнения боевого полета был сбит под Киевом,

– сообщил Мулик.

Он добавил, что весь экипаж погиб. Вместе с Мариняком за Украину положил свою жизнь летчик-оператор капитан Иван Беззуб.

Летчика 12 марта похоронили в Бродах.

Товарищ рассказал, что Мариняк летал на "своей любимой "двадцатьчетверке" в Либерии и Конго, крушил сепарню в 2014 году на Востоке". Именно он вел за собой звено Ми-24 над Крещатиком на параде ко Дню Независимости. Мужчина был влюблен в небо и авиацию. И единственное, что он любил больше – это своих детей и жену.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Александра Мариняка. Светлая память Герою!