В небе на параде истребители образовали флаг Украины – удивительное видео

В Киеве 24 августа состоялся военный парад ко Дню Независимости. Во время него украинцев, среди прочего, удивляла авиация.

Последними в небо вылетели 6 истребителей. 4 из них выпустили в небо вещество голубого и желтого цветов.

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Так, в небе на большое расстояние протянулись цветные полосы, которые образовали флаг Украины. Сделали это 4 истребителя МиГ-29 в сопровождении многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon королевский воздушных сил Великобритании.

Это стало символом уверенного движения нашего государства в европейское сообщество, а также знаком поддержки от партнеров.

Истребители образовали флаг Украины в небе: видео

Как прошел парад ко Дню Независимости