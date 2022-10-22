Представитель России в ООН выдал очередную порцию лжи о "не иранских" дронах и сбежал от Кислицы

Василий Небензя на Совбезе ООН выдал новые циничные заявления. В частности, снова звучали угрозы и ультиматумы по поводу расследования об атаках иранскими дронами в Украине.

Постоянный представитель государства-террористки выдал, будто это Украина применяет террористические методы на территории России. Его заявления разлетелись по российским СМИ, передает 24 канал.

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Абсурд об иранских беспилотниках

Небензя потребовал от ООН подтверждения, что расследования в отношении дронов не будет. Более того, пригрозил, что тогда Россия может пересмотреть весь комплекс отношений с Секретариатом ООН. Факты и доказательства по поставкам Ираном беспилотников России Небензя назвал фейком.

Далее уровень абсурда приобрел новые масштабы. Постпред заявил, что Россия использует беспилотники в Украине, чтобы "охладить пыл" украинских защитников. После этого прозвучала традиционная ложь, якобы "гражданские объекты не атакуют".

По его словам, Россия направила в Совбез ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС, где, собственно, оккупанты могут устроить катастрофу. В заключение Небензя заявил, что страна-агрессорка, устроившая зверства в Киевской области, ожидает список имен жертв "провокации" в Буче.

Небензя сбежал от Кислицы

После произнесения своего бреда Небензя заявил, что покидает зал заседания Совбеза ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.

Кислица отметил, что надеется, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН. Дипломат констатировал, единственное, что сделал Небензя почти за 8 месяцев вторжения – это громоздил ложь за ложью на каждом заседании.

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