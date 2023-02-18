В Киеве состоялось шествие к годовщине расстрела Героев Небесной Сотни

В субботу 18 февраля годовщина убийства Героев Небесной Сотни. В столице состоялось традиционное памятное шествие.

В 15:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства, после которой люди почтили их память традиционным шествием. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Украинцы почтили память героев Небесной Сотни

Участники шествия прошлись по Михайловской площади, улице Трехсвятительской, Европейской площади и дошли до аллеи Героев Небесной Сотни. Там люди возложили цветы и зажгли лампадки.

Участие в мероприятии приняли представители семей Героев Небесной Сотни, Национального музея Революции Достоинства, Ассоциации медиков Революции Достоинства, а также сами участники Революции Достоинства.

В феврале 2014 года, в центре столицы, российские спецназовцы и беркутовцы устроили сафари по мирным гражданам Украины, и именно на Майдане Россия начала войну против всего Украинского народа. Герои Небесной Сотни и участники Революции встали на защиту нашего государства против страны агрессора и продажной украинской власти, и именно эти люди стали первыми Защитниками Украины в новейшей Украине,

– отметила в фейсбуке ОО "Семья Небесной Сотни".

Чествование памяти Героев Небесной Сотни в Киеве: фото Валентины Полищук, 24 Канал

18 февраля тысячи активистов и участники Самообороны Майдана пришли в здание Верховной Рады, требуя от парламентариев рассмотреть законопроект по изменению Конституции. Однако силовики, сторонники Антимайдана и титушки применили против майдановцев силу, превратив акцию в кровавое месиво. В тот день погибли и получили смертельные ранения больше всего участников Революции Достоинства – Героев Небесной Сотни.