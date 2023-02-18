В Киеве состоялось шествие к годовщине расстрела Героев Небесной Сотни
В субботу 18 февраля годовщина убийства Героев Небесной Сотни. В столице состоялось традиционное памятное шествие.
В 15:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства, после которой люди почтили их память традиционным шествием. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Украинцы почтили память героев Небесной Сотни
Участники шествия прошлись по Михайловской площади, улице Трехсвятительской, Европейской площади и дошли до аллеи Героев Небесной Сотни. Там люди возложили цветы и зажгли лампадки.
Участие в мероприятии приняли представители семей Героев Небесной Сотни, Национального музея Революции Достоинства, Ассоциации медиков Революции Достоинства, а также сами участники Революции Достоинства.
В феврале 2014 года, в центре столицы, российские спецназовцы и беркутовцы устроили сафари по мирным гражданам Украины, и именно на Майдане Россия начала войну против всего Украинского народа. Герои Небесной Сотни и участники Революции встали на защиту нашего государства против страны агрессора и продажной украинской власти, и именно эти люди стали первыми Защитниками Украины в новейшей Украине,
– отметила в фейсбуке ОО "Семья Небесной Сотни".
Чествование памяти Героев Небесной Сотни в Киеве: фото Валентины Полищук, 24 Канал