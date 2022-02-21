Небольшие дожди и до +13 градусов: прогноз погоды на 22 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 22 февраля, будет теплой. В западных и северных областях прогнозируют солнечный день, в восточных и южных – дождливый.
В ночь на 22 февраля температура воздуха будет плюсовой. Мороз до -1 градуса возможен только в Волынской и Ровненской областях.
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Прогноз погоды в регионах
Днем столбики термометров будут показывать от +5 до +13 градусов. Свежее всего будет в Ивано-Франковской и Тернопольской областях – +5...+7 градусов, теплее всего – на Запорожье, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму – +10...+13 градусов.
В Укргидрометцентре информируют, что осадки в виде дождя возможны на Востоке и Юге. В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что ночью и утром будет дождливо в западных и северных регионах, а днем дожди могут идти еще в центральных областях.
Ветер будет дуть западный и юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве ожидают солнечный день, воздух прогреется до +9...+11 градусов.
Погода в городах Украины 22 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 22 февраля / Карта Укргидрометцентра
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