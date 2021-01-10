Более 12 часов провисел на сайте правительства Хабаровского края оскорбительная надпись о Владимире Путине. Со словами # PUTIN- ... – в углу экрана проходила трансляция о строительстве в Комсомольске-на-Амуре.

Надпись провисела на сайте 12 часов

Изображение в онлайн-режиме транслировала камера из Центра развития спорта. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

Интересно Майдана, как в Украине, не будет, – журналист сказал, когда Путин уйдет из власти России

Что именно заменили тремя точками в надписи – российские СМИ не сообщают. Однако догадаться, что это слово вряд ли приятное для хозяина Кремля, – можно.

Трансляцию прервали владельцы оборудования

Трансляцию прервали владельцы оборудования только в 14:03 по местному времени 9 января. Соглашение на съемку и трансляцию в сети заключили с оператором "Энфорта".

В СМИ отмечают, связисты не поставили достаточную защиту на оборудование, и этим и воспользовались умельцы, которые усовершенствовали показ.

Поиском шутника занялась ФСБ

Такая шутка, однако, может дорого стоить. Ведь еще до того, как выключили камеру, поиском "злоумышленника" занялась Федеральная служба безопасности. Пока поймать никого не удалось.



Каким было изображение сначала – не показали / Фото "Сибирь. Реалии"