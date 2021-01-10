Більше ніж 12 годин провисів на сайті уряду Хабаровського краю образливий напис про Володимира Путіна. Зі словами #PUTIN-… – у кутку екрану відбувалась трансляція з будівництва у Комсомольську-на-Амурі.

Напис провисів на сайті 12 годин

Зображення в онлайн-режимі транслювала камера з Центру розвитку спорту. Про це повідомляють "Сибір.Реалії".

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Що саме замінили на три крапки у написі – російські ЗМІ не повідомляють. Проте здогадатись, що це слово навряд приємне для господаря Кремля, – можна.

Трансляцію перервали власники обладнання

Трансляцію перервали власники обладнання лише о 14:03 за місцевим часом 9 січня. Угоду на зйомку та трансляцію в мережі уклали з оператором "Енфорта".

У ЗМІ зазначають, зв'язківці не поставили достатній захист на обладнання, отож цим і скористались умільці, які вдосконалили показ.

Пошуком жартівника зайнялась ФСБ

Такий жарт, проте, може дорого коштувати. Адже ще до того, як вимкнули камеру, пошуком "зловмисника" зайнялась Федеральна служба безпеки. Поки впіймати нікого не вдалось.

Яким було зображення спочатку – не показали / Фото "Сибір. Реалії"