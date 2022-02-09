Нечеловеческие условия труда заграницей: украинцы рассказали, о чем умалчивают работодатели

Украинские заробитчане сталкиваются с нечеловеческими условиями труда за рубежом: проживание в комнате вдесятером, работа на вредном производстве, а на обед – разве что бутерброд. Рассказываем, о чем в основном умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу.

"Я слышала истории, когда обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером", – поделилась киевлянка Анастасия Яремченко.

Женщина добавила, что если что-то не устраивает, то можно снимать жилье, но, конечно же, за свой счет, а это, безусловно, расходы.

Если работодатель аграрий, и он где-то, извините, в каких-то польских чигирях, то, конечно, что там будет жилой фонд, мягко говоря, не очень современный,

– предостерегает экспертка рынка труда Татьяна Пашкина.

При устройстве на работу работник и работодатель подписывают контракт, по которому работодатель помимо жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит. Татьяна Пашкина объяснила почему так:

"Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное".