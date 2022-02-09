"Я чула історії, коли обіцяють, що будуть у кімнаті жити по дві-три людини, а живуть удесятьох", – поділилась киянка Анастасія Яремченко.

Жінка додала, що якщо щось не влаштовує, то можна винаймати житло, але звичайно ж за власний кошт, а це, безумовно, витрати.

Якщо роботодавець аграрій, і він десь, вибачте, в якихось польських чигирях, то звісно, що там буде житловий фонд, м'яко кажучи, не дуже сучасний,

– застерігає експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

Під час влаштування на роботу працівник та роботодавець підписують контракт, за яким працедавець окрім житла, повинен забезпечувати й обідом. Однак навіть на гарячі страви розраховувати не варто. Тетяна Пашкіна пояснила чому так:

"Роботодавець надає житло і якесь харчування. Знов таки, харчування – це не мішленівські зірки. Це прості речі. Можливо, сандвічі. Воно буде простецьке. Воно буде не завжди смачне".