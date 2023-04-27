Окраину Санкт-Петербурга посетил "хлопок", – СМИ

В ночь на 27 апреля в Гатчинском районе вблизи российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Причины инцидента пока неизвестны.

Ряд российских ресурсов пишет о взрывах. В то же время, местные в сети пишут об "атаке беспилотников", сообщает 24 Канал .

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РосСМИ уже придумывают версии

Российские СМИ пишут, что взрыв прогремел у поселения Графская Славянка в Гатчинском районе в считанных километрах от Санкт-Петербурга. В сети распространяют кадры, на которых слышны звуки взрыва, но не видно возгорания. Что именно случилось – пока неизвестно.

"Хлопок" раздается возле Петербурга: смотрите видео

Однако пропагандисты уже принялись искать версии событий. На этот раз это не "сверхзвук". Теперь же российские СМИ пишут, что в январе похожая ситуация в поселении была, когда разразился газовый баллон. Но вот если посмотреть, что пишут местные, это или "взрыв надбаллона", или все же визит Бавовнятка.

Что местные пишут о взрыве на окраине Санкт-Петербурга / Скриншоты

Интересно, что недалеко от мест, где слышали взрывы, расположен Пушкинский аэропорт Санкт-Петербурга.

Графская Славянка на карте

"Хлопок" расширяет горизонты

В последнее время "хлопок" все чаще наведывается в глубь России. Например, накануне взрывы раздавались во Владимирской области, расположенной за Москвой. Взрывы раздавались в 130 километрах к востоку от столицы страны-террориста.

В лесополосе после взрывов обнаружили 3 воронки. Одна из них – 5 метров в диаметре и почти 2,5 метра в глубину.

Две другие воронки – чуть поменьше. Вторая – диаметром 2,5 метра и глубиной в один метр. Третья – самая маленькая, она диаметром всего 1 метр, а глубиной – не более 50 сантиметров. Что интересно, самая большая воронка – новая, остальные две, по предварительной информации, появились еще зимой. На месте "хлопка" обнаружили также металлические и пластиковые обломки. Что стало причиной взрыва – не сообщают.