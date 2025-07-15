Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо". Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение Александра Малеева – заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры и начальника Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей среды в Офисе Генпрокурора.

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Прокурора поймали на скрытых доходах

Причиной стали серьезные нарушения в финансовой отчетности, которые стали известны после того, как его жена Анна Малеева появилась в реалити-шоу "Супермама".

В частности, прокурор не указал в декларации аренду дома площадью 130 квадратных метров в Буче, которую журналисты оценили в около 3 тысяч долларов в месяц. Также не задекларированы расходы на роды жены в США, куда она вылетела на 35-й неделе беременности, а также помощь бывшей жене: аренда квартиры за 15 тысяч гривен в месяц и выплаты в 30 тысяч гривен.

Дом, где живет семья прокурора, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство жилья запрещено законом. Именно за надзор за этой территорией отвечает возглавляемое Малеевым управление.

Кроме этого, в декларации за 2024 год прокурор указал две квартиры в Одессе, арендованные квартиры в Киеве и еще одну – в Одессе. В апреле 2025 года семья завершила строительство новой квартиры в Одессе. Также задекларированы три авто: Hyundai Santa FE, Nissan Teana и арендованный Ford Fiesta.

Совокупный доход Малеева в 2024 году составил более 1,34 миллиона гривен, еще более 15 тысяч гривен – страховые выплаты. На счетах он хранит более 560 тысяч гривен, а также имеет 2,5 тысячи долларов наличными. Скандал с недвижимостью, расходами и стилем жизни прокурорской семьи стал публичным именно после выхода программы "Супермама", где жена прокурора откровенно рассказала о расходах и "жизни на два города".