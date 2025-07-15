Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо". Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення Олександра Малєєва – заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури та начальника Управління захисту інтересів держави у сфері охорони довкілля в Офісі Генпрокурора.

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Прокурора спіймали на прихованих доходах

Причиною стали серйозні порушення у фінансовій звітності, які стали відомі після того, як його дружина Ганна Малєєва з’явилася у реаліті-шоу "Супермама".

Зокрема, прокурор не вказав у декларації оренду будинку площею 130 метрів квадратних у Бучі, яку журналісти оцінили у близько 3 тисяч доларів на місяць. Також не задекларовані витрати на пологи дружини у США, куди вона вилетіла на 35-му тижні вагітності, а також допомога колишній дружині: оренда квартири за 15 тисяч гривень на місяць і виплати у 30 тисяч гривень.

Будинок, де мешкає родина прокурора, розташований на території природно-заповідного фонду, де зведення житла заборонене законом. Саме за нагляд за цією територією відповідає очолюване Малєєвим управління.

Окрім цього, у декларації за 2024 рік прокурор вказав дві квартири в Одесі, орендовані квартири у Києві та ще одну – в Одесі. У квітні 2025 року родина завершила будівництво нової квартири в Одесі. Також задекларовані три авто: Hyundai Santa FE, Nissan Teana та орендований Ford Fiesta.

Сукупний дохід Малєєва у 2024 році склав понад 1,34 мільйона гривень, ще понад 15 тисяч гривень – страхові виплати. На рахунках він зберігає понад 560 тисяч гривень, а також має 2,5 тисячі доларів готівкою. Скандал із нерухомістю, витратами та стилем життя прокурорської родини став публічним саме після виходу програми "Супермама", де дружина прокурора відверто розповіла про витрати і "життя на два міста".