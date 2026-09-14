Неделя начнется с непогоды: где ожидаются дожди и грозы

Неделя в Украине начнется с дождей и гроз, которые 14 – 15 сентября охватят большинство областей. Однако впоследствии в Украину вернется тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Где прогнозируются грозы?

В понедельник и вторник, 14–15 сентября, в Украине ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. Осадки пройдут в большинстве южных, центральных и восточных областей, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В понедельник, 14 сентября, на юго-востоке страны будет теплее всего – температура днем поднимется до 27 градусов. На остальной территории днем ожидается 16–23 градуса, а ночью воздух станет прохладнее – 7–15 градусов.

Во вторник, 15 сентября, дожди и местами грозы сохранятся преимущественно на юге, в центральных и восточных областях. Ветер будет северо-западным, 5–10 метров в секунду.

В среду, 16 сентября, осадки в основном прекратятся, и на большей части территории Украины будет без дождей. Ночью температура составит 7–15 градусов, а днем воздух прогреется до 16–23 градусов.

Напомним, уже в конце текущей недели в Украине ожидается преимущественно сухая и комфортная погода. Температура воздуха постепенно повысится, поэтому после дождливого начала недели украинцев ждут более теплые и благоприятные для прогулок дни.