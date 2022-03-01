Неделю назад в галстуке проводил заседание, а сегодня 4 раза спускался в укрытие, – Стефанчук
Россия совершает атаки на гражданских жителей украинских городов. Сегодня Украина защищает границу цивилизованного мира от страны-агрессора.
Если бы не Украина – никто не знал, где остановится российская армия. Еще неделю назад об этом не знал и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
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Об этом он рассказал в своем выступлении перед Европарламентом. "Еще неделю назад я в официальном костюме и галстуке проводил пленарные заседания парламента Украины. Мы принимали важные реформаторские законы", – подчеркнул спикер Рады.
А только сегодня я уже 4 раза спускался в бомбоубежище. Потому что над столицей снуют вражеские самолеты, летят бомбы,
– подчеркнул Стефанчук
Он призвал членов ЕС подумать о том, что могло бы произойти, если бы восстановилась страшная Российская империя.
"Сможет ли ЕС отстоять пространство свободы и демократии, созданное за последние десятилетия? Будете ли вы чувствовать себя в безопасности?" – добавил он.
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Стефанчук попросил Европейский парламент поддерживать Украину, доверять партнерам и главное – действовать. Не молчать, а собраться и показать, что Европа – единая.
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