Неделю назад в галстуке проводил заседание, а сегодня 4 раза спускался в укрытие, – Стефанчук

Россия совершает атаки на гражданских жителей украинских городов. Сегодня Украина защищает границу цивилизованного мира от страны-агрессора.

Если бы не Украина – никто не знал, где остановится российская армия. Еще неделю назад об этом не знал и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Об этом он рассказал в своем выступлении перед Европарламентом. "Еще неделю назад я в официальном костюме и галстуке проводил пленарные заседания парламента Украины. Мы принимали важные реформаторские законы", – подчеркнул спикер Рады.

А только сегодня я уже 4 раза спускался в бомбоубежище. Потому что над столицей снуют вражеские самолеты, летят бомбы,

– подчеркнул Стефанчук

Он призвал членов ЕС подумать о том, что могло бы произойти, если бы восстановилась страшная Российская империя.

"Сможет ли ЕС отстоять пространство свободы и демократии, созданное за последние десятилетия? Будете ли вы чувствовать себя в безопасности?" – добавил он.

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Стефанчук попросил Европейский парламент поддерживать Украину, доверять партнерам и главное – действовать. Не молчать, а собраться и показать, что Европа – единая.

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