Неделю назад Украину атаковал другой вирус, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Именно 3 марта проходит неделя противостояния Украины российским оккупантам.

Президент вспомнил, что 2 года назад именно в это время начался коронавирус. Теперь у нас есть новые проблемы.

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Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус, другая болезнь. И те, кто страдает тяжелой аннексией и оккупацией чужих земель. Неделю назад в 4 утра Россия вторглась в Украину, на нашу независимую землю,

– сказал Зеленский.

Он назвал это острым припадком агрессии, манией величия, преследования. Россия вторглась на танках, ракетах и с другим тяжелым вооружением.

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